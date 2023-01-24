Kılıçdaroğlu'nu dinleyenlerin tamamı battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi

BU KEZ ONU DİNLEYENLER OLDU Üst üste birkaç gün süren düşüş ve yatay seyirle birlikte Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalarda haklılık payı olduğunu düşünenler oldu ve panik halinde Borsa'daki hisselerini bozduran yatırımcılar BORSA KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİNCE PİŞMANLIK BAŞLADI Dalgalanma ve Kılıçdaroğlu'nun manipülasyon süreci toplamda yaklaşık 5 buçuk gün kadar sürdü. Bu zaman diliminde yatırımlarını Kılıçdaroğlu'nu dinleyerek 'zararın neresinden dönersen kar' mantığıyla alelacele bozduranlar dalgalanmanın durduğu andan itibaren hızla toparlanma sürecine girilmesiyle pişman olmaya başladı. Foto: Kılıçdaroğlu'nun 'Ben demiştim' dediği 5 ocak tarihinde bile ilk tweeti attığı günden 600 puan fazla Kılıçdaroğlu'nu dinleyerek düşük rakamlardan hisselerini satan yatırımcılar daha sonra bu hisselerin hızına da yetişemedi ve kısa sürede BİST 100 endeksinin 4.560'lardan 5.500 puanlara geri dönüşüne şahitlik etti. Borsa İstanbul dünü 5 bin 404 puanla kapatırken bugün de 5 bin 396 ile 5bin 440 arasında seyrediyor KULAK ASMAYANLAR KAZANDI İnternette alay konusu da olan Kılıçdaroğlu'nun borsa ile ilgili tweetlerini umursamayanlar ise kazançlarına kazanç ekledi. TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVENENLER İÇİN YALNIZDA ALAY KONUSU OLDU Kılıçdaroğlu'nu dinlemeyerek yatırımlarında kararlılık gösteren birçok vatandaş CHP Genel Başkanı'nın tweetlerinin altına 'Siz böyle söylüyorsanız Borsa kesin uçacak' , 'İşte daha fazla kazanmak için beklediğimiz tweet' gibi alaycı ifadelerle cevaplar vermişti.