2023-01-24 11:50:47 Kılıçdaroğlu'nu dinleyenlerin tamamı battı; Kalanlar kazancına kazanç ekledi
Sabah'ın haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kasım ayı itibarıyla başladığı Borsa manipülasyonları ile birçok yatırımcının zarar etmesine neden oldu. Kılıçdaroğlu'nun panik havası oluşturma çabası ve tehditlerinin ardından doğal dalgalanmalar nedeniyle birkaç günlük aşağı seyreden Borsa'da hisse ortağı olan vatandaşlar zararına satışlar yaptı. Onu dinlemeyenler ise Borsa'nın daha güçlü geri dönüşüyle kazancına kazanç ekledi.