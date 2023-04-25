Kılıçdaroğlu ve Akşener her koşulda boyun eğiyor! Kandil’in Selo taktiği

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Kandil'in adeta bir koşul olarak sunduğu HDP faktörü ve pazarlık meselesine ilişkin önemli bir gerçek dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı görüşmeler sonrasında HDP mutabakatına atıfta bulunan önemli açıklamalarda bulundu. Diğer yandan uzun süredir Selahattin Demirtaş'a da açıkça özgürlük naraları atılıyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu strateji karşılığında HDP oyuna hiç çekinmeden talip oldu.