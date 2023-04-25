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Kılıçdaroğlu ve Akşener her koşulda boyun eğiyor! Kandil’in Selo taktiği

2023-04-25 10:50:07
Kılıçdaroğlu ve Akşener her koşulda boyun eğiyor! Kandil’in Selo taktiği

Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı Kandil'in adeta bir koşul olarak sunduğu HDP faktörü ve pazarlık meselesine ilişkin önemli bir gerçek dikkat çekiyor. Kılıçdaroğlu HDP ile yaptığı görüşmeler sonrasında HDP mutabakatına atıfta bulunan önemli açıklamalarda bulundu. Diğer yandan uzun süredir Selahattin Demirtaş'a da açıkça özgürlük naraları atılıyor. 6-8 Ekim olaylarının elebaşları arasında gösterilen ve onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulan Demirtaş'ı serbest bırakacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu strateji karşılığında HDP oyuna hiç çekinmeden talip oldu.

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Foto - Kılıçdaroğlu ve Akşener her koşulda boyun eğiyor! Kandil’in Selo taktiği

"14 MAYIS'TA YIRTIP ÇÖPE ATACAĞIZ" Ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile yargılanan Demirtaş'ı serbest bırakmak için seferber olan Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün yaptığı açıklamada, "Diyarbakır'da 51 vatandaşımızın ölümüne sebep olan Selo'yu çıkaracakmış. Terör elebaşını çıkaracakmış. Bay bay Kemal bunları söylerken Bayan Meral'in aykırı bir ifadesi var mı?" demişti. Kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu için sosyal medya hesabından propaganda üstüne propaganda yapan Demirtaş'ın, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" sözü hala kulaklarda çınlıyor.

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Foto - Kılıçdaroğlu ve Akşener her koşulda boyun eğiyor! Kandil’in Selo taktiği

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Foto - Kılıçdaroğlu ve Akşener her koşulda boyun eğiyor! Kandil’in Selo taktiği

"BURAYA GELİP KENDİSİ KONUŞACAK" HDP'nin Hakkari'deki mitinginde konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, 14 Mayıs'tan sonra Demirtaş'ın serbest kalacağını ifade etti. Terör suçlarından tutuklu bulunan Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği mektubu okuyan Başak Demirtaş, "Ben inanıyorum ki Selahattin'in Hakkari'de okunan son mesajı olacak.14 Mayıs günü seçim zaferi kazanacağız ve o buraya gelip kendisi konuşacak." ifadelerini kullandı.

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