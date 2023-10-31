Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak

Yerel seçimlere aylar kala partilerin kimleri aday olarak göstereceği merak konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi şu an kendi içinde bir gerelim yaşıyor ancak İstanbul için aday yine Ekrem İmamoğlu olacak. Gözler ise AK Parti’nin İstanbul seçimleri için çıkaracağı adaya çevrildi. Milyonlarca kişi 'AK Parti İstanbul seçimleri için kimi aday gösterecek?' sorusunu araştırırken ekonomist Mahfi Eğilmez'den flaş bir açıklama geldi. AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısına kimi çıkaracağı belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bile o ismi övmüştü. Bu isim ortalığı fena karıştıracak!