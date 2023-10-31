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Medya
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Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak

2023-10-31 15:21:29
Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak

Türkiye yerel seçimlere doğur hızla ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan liderlik savaşı gündemdeki yerini korurken gözler İstanbul seçimlerine çevrilmiş durumda. CHP'nin adayı yine Ekrem İmamoğlu olacak. Peki AK Parti’nin adayı kim olacak? Ekonomist Mahfi Eğilmez kaleme aldığı yazısında, AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısına kimi koyacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! İşte AK Parti’nin İstanbul adayı...

#1
Foto - Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak

Yerel seçimlere aylar kala partilerin kimleri aday olarak göstereceği merak konusu oldu. Cumhuriyet Halk Partisi şu an kendi içinde bir gerelim yaşıyor ancak İstanbul için aday yine Ekrem İmamoğlu olacak. Gözler ise AK Parti’nin İstanbul seçimleri için çıkaracağı adaya çevrildi. Milyonlarca kişi 'AK Parti İstanbul seçimleri için kimi aday gösterecek?' sorusunu araştırırken ekonomist Mahfi Eğilmez'den flaş bir açıklama geldi. AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısına kimi çıkaracağı belli oldu. Kemal Kılıçdaroğlu bile o ismi övmüştü. Bu isim ortalığı fena karıştıracak!

#2
Foto - Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak

Adım adım yerel seçimlere doğru gidildikçe siyasi partilerin kimleri aday göstereceği merak konusu olurken gözler İstanbul seçimlerine çevrildi. AK Parti tarafından henüz büyükşehir belediyeleri adaylıkları için bir açıklama gelmedi.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladığı video ise sosyal medyada viral oldu. Bu paylaşımdan sonra ekonomist Mahfi Eğilmez'den çok çarpıcı bir açıklama geldi. Eğilmez, "Kanımca Erdoğan, Ali Yerlikaya’yı İstanbul Belediye Başkanlığı adaylığına hazırlıyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak

Bilindiği gibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile Yerlikaya için övgü dolu sözler kullanmıştı. Ortaya atılan bu iddialar sonrası Kılıçdaroğlu'nun sözleri tekrar gündem oldu.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak

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