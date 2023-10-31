2023-10-31 15:21:29 Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı! Bu isim ortalığı fena karıştıracak
Türkiye yerel seçimlere doğur hızla ilerliyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşanan liderlik savaşı gündemdeki yerini korurken gözler İstanbul seçimlerine çevrilmiş durumda. CHP'nin adayı yine Ekrem İmamoğlu olacak. Peki AK Parti’nin adayı kim olacak? Ekonomist Mahfi Eğilmez kaleme aldığı yazısında, AK Parti’nin yerel seçimlerde İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nun karşısına kimi koyacağını açıkladı. Kılıçdaroğlu bile onu övmüştü! İşte AK Parti’nin İstanbul adayı...