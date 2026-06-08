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#1
Foto - Kılıçdaroğlu ailesini tehdit etmişti: Çakma Dalton tutuklandı

Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi Selvi Kılıçdaroğlu'na yönelik, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı iddiası üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ Müştekiler vekili Avukat Celal Çelik'in şikâyet dilekçesi doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelinin Barış Karakaş olduğu tespit edildi.

#2
Foto - Kılıçdaroğlu ailesini tehdit etmişti: Çakma Dalton tutuklandı

Soruşturmada, şüphelinin Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak müştekilere yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, ayrıca sosyal medya hesabında suç örgütü liderine ait fotoğrafı profil görseli olarak kullandığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Haziran 2026 tarihinde Terme Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi, ikametinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması ve mevcutlu olarak Ankara'ya gönderilmesi istendi. Gözaltına alınarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelinin savunması 8 Haziran 2026 tarihinde alındı. Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.

#3
Foto - Kılıçdaroğlu ailesini tehdit etmişti: Çakma Dalton tutuklandı

Şüpheli Barış Karakaş, Sulh Ceza Hâkimliğince "Suç Örgütlerinin İsimlerini Kullanarak Tehditte Bulunmak" ve "Kadına Karşı Tehdit" suçlarından tutuklandı. Müştekiler Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu’na yönelik, Daltonlar suç örgütünün adı kullanılarak sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunulduğu iddiasına ilişkin olarak; müştekiler vekili Av. Celal Çelik tarafından verilen şikâyet dilekçesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimat doğrultusunda yapılan araştırmalarda şüphelinin Barış Karakaş olduğu tespit edilmiştir.

#4
Foto - Kılıçdaroğlu ailesini tehdit etmişti: Çakma Dalton tutuklandı

Şüphelinin, Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak müştekilere yönelik ağır ifadelerle tehdit ve hakarette bulunduğu; ayrıca sosyal medya hesabında söz konusu suç örgütü liderine ait fotoğrafı profil görseli olarak kullandığı belirlenmiştir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca 06.06.2026 tarihinde Terme Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi, ikametinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması ve şüphelinin mevcutlu olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesi istenmiştir.

#5
Foto - Kılıçdaroğlu ailesini tehdit etmişti: Çakma Dalton tutuklandı

Gözaltına alınarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza getirilen şüphelinin, 08.06.2026 tarihinde savunması alınmış; şüpheli, tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edilmiştir. Şüpheli Barış Karakaş, Sulh Ceza Hâkimliğince “Suç Örgütlerinin İsimlerini Kullanarak Tehditte Bulunmak” ve “Kadına Karşı Tehdit” suçlarından tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir.

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