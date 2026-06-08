Soruşturmada, şüphelinin Daltonlar suç örgütünün adını kullanarak müştekilere yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, ayrıca sosyal medya hesabında suç örgütü liderine ait fotoğrafı profil görseli olarak kullandığı belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Haziran 2026 tarihinde Terme Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazılarak şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesi, ikametinde arama ve el koyma işlemlerinin yapılması ve mevcutlu olarak Ankara'ya gönderilmesi istendi. Gözaltına alınarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüphelinin savunması 8 Haziran 2026 tarihinde alındı. Savcılık, şüpheliyi tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hâkimliğine sevk etti.