Kılıçdaroğlu 6 oku tamamlamak üzere

MUHARREM İNCE CHP'den ayrılarak parti kuran son isim ise Muharrem İnce oldu. Kılıçdaroğlu ile uzun zamandır gerilim yaşayan ve 8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den istifa ettiğini duyuran İnce, başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirdi. CHP'den istifası sırasında Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir dille eleştiren İnce "Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Muhalefet, parti içindeki demokrasiyi yok ederek millete demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. CHP'de Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin olması içimizi kan ağlatmaktadır. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır. Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye malesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum" demişti. 17 Mayıs 2021 tarihinde Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yapılan ilk toplantıda partisinin Genel Başkanı oldu.