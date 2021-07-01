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Siyaset
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Kılıçdaroğlu 6 oku tamamlamak üzere

2021-07-01 18:01:56
Kılıçdaroğlu 6 oku tamamlamak üzere

Bir yandan "Demokrasi" naraları atıp diğer yandan kendisine aykırı düşünenleri baskı yoluyla partiden gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bugüne kadar 4 kişi istifa ederek yeni parti kurdu. Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen istifa çağrılarına kulak tıkayıp koltuğuna sımsıkı yapışan Kılıçdaroğlu görülmemiş bir yüzsüzlük örneği sergiledi. Her fırsatta demokrasiden dem vuran Kılıçdaroğlu işine gelmeyince kendisine karşı olanları partiden tek tek gönderdi. İşte Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den istifa eden isimler...

#1
Foto - EMİNE ÜLKER TARHAN CHP'den olaylı bir şekilde istifa eden Emine Ülker Tarhan, 14 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Partisi'ni kurdu. 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde %0.06'lık oy alan Anadolu Partisi'nde seçim sonrası başkanlık divanı istifa etti ve 12 Aralık 2015 tarihinde parti kendini feshetti.

EMİNE ÜLKER TARHAN CHP'den olaylı bir şekilde istifa eden Emine Ülker Tarhan, 14 Kasım 2014 tarihinde Anadolu Partisi'ni kurdu. 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinde %0.06'lık oy alan Anadolu Partisi'nde seçim sonrası başkanlık divanı istifa etti ve 12 Aralık 2015 tarihinde parti kendini feshetti.

#2
Foto - MUSTAFA SARIGÜL 2014 Türkiye Yerel Seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül de CHP'den istifa ederek parti kuranlar arasında. 17 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül önderliğinde Türkiye Değişim Partisi kuruldu.

MUSTAFA SARIGÜL 2014 Türkiye Yerel Seçimlerinde CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Mustafa Sarıgül de CHP'den istifa ederek parti kuranlar arasında. 17 Aralık 2020 tarihinde Mustafa Sarıgül önderliğinde Türkiye Değişim Partisi kuruldu.

#3
Foto - ÖZTÜRK YILMAZ Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert söylemleriyle tanınan ve 2018 yılında CHP'den istifa eden Öztürk Yılmaz, 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi’ni kurdu.

ÖZTÜRK YILMAZ Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert söylemleriyle tanınan ve 2018 yılında CHP'den istifa eden Öztürk Yılmaz, 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi’ni kurdu.

#4
Foto - MUHARREM İNCE CHP'den ayrılarak parti kuran son isim ise Muharrem İnce oldu. Kılıçdaroğlu ile uzun zamandır gerilim yaşayan ve 8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den istifa ettiğini duyuran İnce, başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirdi. CHP'den istifası sırasında Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir dille eleştiren İnce

MUHARREM İNCE CHP'den ayrılarak parti kuran son isim ise Muharrem İnce oldu. Kılıçdaroğlu ile uzun zamandır gerilim yaşayan ve 8 Şubat 2021 tarihinde CHP'den istifa ettiğini duyuran İnce, başlattığı Memleket Hareketi'ni partileştirdi. CHP'den istifası sırasında Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir dille eleştiren İnce "Kendi partisinin evlatlarını kucaklayamayanlar, milleti kucaklayamaz. Özgüveni olmayan, iddiası olmayan tek ana muhalefet partisi CHP'dir. CHP, Atatürk'ün kurduğu ideolojiden uzaklaşmıştır. Muhalefet, parti içindeki demokrasiyi yok ederek millete demokrasi vaat edersen kimse sana inanmaz. CHP'de Atatürk diyemeyen CHP'li yöneticilerin olması içimizi kan ağlatmaktadır. Partiyi yönetenler partinin evlatlarına iftira atmıştır. Ortada ilke ve değer yoktur. Liyakat yoktur. Atatürk'ün partisi kalmamıştır. Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. Sahte CHP'lilerle yolumu ayırıyorum. FETÖ'cüleri koruyanlarla yolumu ayırıyorum. 'Türkiye malesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum. ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Ne işimiz var Libya'da diyenlerden ayrılıyorum" demişti. 17 Mayıs 2021 tarihinde Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, yapılan ilk toplantıda partisinin Genel Başkanı oldu.

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