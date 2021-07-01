2021-07-01 18:01:56 Kılıçdaroğlu 6 oku tamamlamak üzere
Bir yandan "Demokrasi" naraları atıp diğer yandan kendisine aykırı düşünenleri baskı yoluyla partiden gönderen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu döneminde bugüne kadar 4 kişi istifa ederek yeni parti kurdu. Girdiği her seçimi kaybetmesine rağmen istifa çağrılarına kulak tıkayıp koltuğuna sımsıkı yapışan Kılıçdaroğlu görülmemiş bir yüzsüzlük örneği sergiledi. Her fırsatta demokrasiden dem vuran Kılıçdaroğlu işine gelmeyince kendisine karşı olanları partiden tek tek gönderdi. İşte Kılıçdaroğlu döneminde CHP'den istifa eden isimler...