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Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı

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Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı

2023-08-26 10:43:49
Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı

Türkiye karşıtı tavrı ile tanınan ABD'li senatör Bob Menendez, Pile gerilimi sonrası GKRY'ye yaptığı ziyarette yine büyük bir provokasyona imza attı. Türkiye ve Türk askerine dil uzatan ve akılalmaz suçlamalarda bulunan Menendez Türk askeri adadan çekilene kadar mücadesinin devam edeceğini söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY)giden ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey Senatörü Bob Menendez burada yaptığı açıklamalarda yine asılsız suçlamalarla Türkiye'yi hedef aldı, Menendez'in skandal sözleri bugün Yunan gazetelerinin en önemli gündem maddesi oldu.

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Foto - Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı

PİLE GERİLİMİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ZİYARET Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta tansiyonun yükselmesine neden olan, Türk askeri ve BM askerlerini karşı karşıya getiren Pile Yolu gerginliğinden hemen sonra bölgeyi ziyaret eden Menendez, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geldi. Türkiye karşıtı tavrı ile tanınan Menendez Kıbrıs'ta da provokasyonlarına devam etti ve Pile'de yaşanan durumun 'kabul edilemez bir saldırı' olduğunu öne sürdü. SKANDAL SUÇLAMA! TÜRK ASKERİNE DE DİL UZATTI Konuşmasında Türk askerlerine 'işgalci' diyerek dil uzatan Menendez, "Bugüne kadar 40 bin Türk askeri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 6'sını yasadışı bir şekilde işgal ederek burayı dünyanın en militarize yerlerinden biri haline getirdi" dedi. Türkiye'nin Kıbrıs'taki toprakları ilhak edeceği yönünde akılalmaz bir suçlamada bulunan Menendez GKRY yönetimine uyarıda bulundu ve "Tetikte olmalıyız, Erdoğan her an fikrini değiştirebilir" dedi. ABD'nin Kıbrıs'ın adalet, yeniden birleşme, barış ve güvenlik mücadelesinde desteklenmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığını vurgulayan ABD'li senatör, Türk askerlerinin tamamen adadan ayrılmasına kadar Kıbrıs için mücadelenin sona ermeyeceğini öne sürdü.

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Foto - Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı

MADALYA TAKTILAR Yaptığı görüşmelerin ardından Başpiskoposluk Sarayı'na geçen ABD'li senatöre Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu 3 Georgios tarafından 'Havari Barnabas Altın Madalyası' verildi.

#3
Foto - Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı

YUNAN MEDYASI MANŞETTEN VERDİ Menendez'in akılalamaz suçlamaları bugün Yunan medyasının en önemli gündem maddesi oldu. Gazeteler çirkin suçlamaları manşetlerine taşırken Menendez'in işgal uyarısında bulunup BM'yi göreve çağırdığı yazıldı.

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Foto - Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı

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