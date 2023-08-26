2023-08-26 10:43:49 Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı
Türkiye karşıtı tavrı ile tanınan ABD'li senatör Bob Menendez, Pile gerilimi sonrası GKRY'ye yaptığı ziyarette yine büyük bir provokasyona imza attı. Türkiye ve Türk askerine dil uzatan ve akılalmaz suçlamalarda bulunan Menendez Türk askeri adadan çekilene kadar mücadesinin devam edeceğini söyledi. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY)giden ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve New Jersey Senatörü Bob Menendez burada yaptığı açıklamalarda yine asılsız suçlamalarla Türkiye'yi hedef aldı, Menendez'in skandal sözleri bugün Yunan gazetelerinin en önemli gündem maddesi oldu.