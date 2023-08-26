Kıbrıs'ta çirkin provokasyon: Menendez yeniden sahnede...Türkiye'ye ve Türk askerine dil uzattı

PİLE GERİLİMİ SONRASI DİKKAT ÇEKEN ZİYARET Geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta tansiyonun yükselmesine neden olan, Türk askeri ve BM askerlerini karşı karşıya getiren Pile Yolu gerginliğinden hemen sonra bölgeyi ziyaret eden Menendez, Rum Lider Nikos Hristodulidis ve Temsilciler Meclisi Başkanı Annita Dimitriu ile bir araya geldi. Türkiye karşıtı tavrı ile tanınan Menendez Kıbrıs'ta da provokasyonlarına devam etti ve Pile'de yaşanan durumun 'kabul edilemez bir saldırı' olduğunu öne sürdü. SKANDAL SUÇLAMA! TÜRK ASKERİNE DE DİL UZATTI Konuşmasında Türk askerlerine 'işgalci' diyerek dil uzatan Menendez, "Bugüne kadar 40 bin Türk askeri Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 6'sını yasadışı bir şekilde işgal ederek burayı dünyanın en militarize yerlerinden biri haline getirdi" dedi. Türkiye'nin Kıbrıs'taki toprakları ilhak edeceği yönünde akılalmaz bir suçlamada bulunan Menendez GKRY yönetimine uyarıda bulundu ve "Tetikte olmalıyız, Erdoğan her an fikrini değiştirebilir" dedi. ABD'nin Kıbrıs'ın adalet, yeniden birleşme, barış ve güvenlik mücadelesinde desteklenmesinde önemli bir rol oynayacağına inandığını vurgulayan ABD'li senatör, Türk askerlerinin tamamen adadan ayrılmasına kadar Kıbrıs için mücadelenin sona ermeyeceğini öne sürdü.