  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı Dondurucu soğukta kar mesaisi! Gece gündüz görev yapıyorlar Maskeyle girdi, silahla tehdit etti: 3 milyonluk kuyumcu soygunu Şarkıcı Güllü’nün ölümünde yeni perde: Gözaltına alınan eski nişanlı serbest bırakıldı Ocak gözü temizliği nasıl yapılır? 8 kolay adımda pırıl pırıl! Kimsenin bilmediği gerçek... Mutfakta herkes bunu yapsın Fenerbahçelileri üzecek haber! En-Nesyri transferi olmadı! geri dönüyor Kıbrıs gazisine son görev Dünya bu skandalı konuşuyor! Fransız süt ürünleri şirketi Lactalis'in yaptığına bakın... İlgili skandal sözleri
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Kıbrıs gazisine son görev
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

Kıbrıs gazisine son görev

Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden Mahmut Durmaz, 72 yaşında vefat etti.

#1
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden Mahmut Durmaz, Muş'un Bulanık ilçesinde düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

#2
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Tedavi gördüğü Muş Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 72 yaşında hayatını kaybeden Durmaz için Bulanık Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı.

#3
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Kılınan namazın ardından Türk bayrağına sarılı naaş, askeri tören eşliğinde öğle namazını müteakip İnönü Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

#4
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Cenaze törenine Bulanık Kaymakamı Ömer Övünç Koşansu, Garnizon Komutanı Ali Osman Sağlam, İlçe Jandarma Komutanı Kazım Tüysüz, İlçe Emniyet Müdürü Engin Arli, Bulanık Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Ali Bulut ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

#5
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Defin sonrası protokol ve askeri erkân, Şehitlik Mahallesi Hazreti Ebubekir Camisi taziye evinde aileye başsağlığı dileklerini iletti.

#6
Foto - Kıbrıs gazisine son görev

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti
Gündem

FETÖ’nün aldattığı Ahmet Turan Alkan vefat etti

FETÖ’nün aldattığı yazarlardan olan Zaman Gazetesi eski yazarı Ahmet Turan Alkan, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!'
Dünya

Harita değişecek! 'İki ülke birleşiyor!'

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’nun geçen hafta Moldova’nın Romanya ile birleşme ihtimaline ilişkin yaptığı açıklamalar, ülkede geniş çaplı..
İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!
Ekonomi

İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!

Gazze savaşı nedeniyle artan küresel boykot, İsrail tarımını vurdu. İhracat durma noktasında, ürünler dalda çürüyor.
ABD sattı, İsrail sustu, SDG çöktü, peki ya silahlar?
Gündem

ABD sattı, İsrail sustu, SDG çöktü, peki ya silahlar?

Yücel Kaya’nın çarpıcı analizi, Suriye sahasında kurulan kirli ittifakın nasıl darmadağın olduğunu gözler önüne seriyor. Yıllarca ABD’nin on..
O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti
Dünya

O ülke Trump'ın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmayı reddetti

Norveç yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Barış Kurulu"na katılmayacaklarını açıkladı.
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 37'ye çekti.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23