  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Soğuk rekoru kırıldı! 32,7 derece ile Türkiye'nin en soğuk yeri belli oldu İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı Ankara'da düşen Libya uçağında yeni gelişme: Kaza kırım raporunda çarpıcı detay Zenginlerin evindeki 'lüks' ayrıntılar! Evi kaliteli gösteren 10 aksesuara göz atın... Ateşe ne iyi gelir, ateşi ne düşürür? Su tüketin: Uzun süren sağlık sorunu çok tehlikeli! Rafa Silva’nın kazanacağı ücret dudak uçuklattı Dondurucu soğukta kar mesaisi! Gece gündüz görev yapıyorlar Maskeyle girdi, silahla tehdit etti: 3 milyonluk kuyumcu soygunu
Spor
7
Yeniakit Publisher
İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı
Selma Savcı Giriş Tarihi:

İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı

Icardi'nin karın ağrısı ve performans düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı.

#1
Foto - İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı

Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, 'benden 7 milyon euro çaldı' diyerek eski eşi Wanda Nara'yı suçladı.

#2
Foto - İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı

Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki gerilim giderek artıyor. Galatasaraylı oyunc eski eşine yönelttiği sert suçlamalarla gerginlik daha da büyüdü. Icardi, eski eşine sert tepki gösterdiği açıklamaları:

#3
Foto - İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı

- Çok açık olmak istiyorum: Bu kadının sözleri yalan. Benim hayatımda o sadece kızlarımın annesi. Asla, asla ailemin bir parçası olmayacak.

#4
Foto - İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı

- Cinsiyet temelli şiddetle defalarca ve asılsız bir şekilde suçlandı... asılsız suçlamalarla evimden atıldım. Mahkeme, altı ay boyunca kızlarımla görüşmemem ve onlarla iletişim kurmamam yönünde karar verdi. Ancak kızlarımı bana teslim etmesi gerekirken mahkeme kararlarına uymayı reddetti.

#5
Foto - İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı

- Eşimle olan saplantısı yüzünden, 9 ve 10 yaşlarındaki iki kızı 11 saat boyunca rehin tuttu ve babalarıyla birlikte olmalarını engelledi. Eşimin üç küçük çocuğuna hem kamuoyu önünde hem de özel olarak hakaret etti.

#6
Foto - İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı

- Arkadaşlarıyla gruplar kurarak beni ve eşimi taciz etti. Bu arkadaşlarının çoğu daha sonra ona sırt çevirdi ve pişman oldu. Ve benden 7 milyon euro çaldı. Bu arada Icardi'nin menajeri Elio Pino yüksek ihtimalle sözleşme yenileme görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!
Ekonomi

İsrail'de 'tarım' çöküşü! Hiç bir ülke almıyor ürünler dalda çürüyor!

Gazze savaşı nedeniyle artan küresel boykot, İsrail tarımını vurdu. İhracat durma noktasında, ürünler dalda çürüyor.
Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini
Gündem

Şeref yoksunu kaçaktan hadsiz tehdit! Türk milletini

Sosyal medyada yayılan ve vatansever yürekleri ayağa kaldıran görüntülerde, yurt dışına kaçan etnik bölücü İbrahim Halil Baran’ın hezeyan do..
Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!
Dünya

Suriye ve Irak duyurusu: ABD ordusundan Şara'ya kritik mesaj!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'nin kuzeydoğusundaki DEAŞ tutuklularını Irak'a nakletmek için operasyon başlattı. İlk eta..
ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer
Gündem

ABD’li diplomat Türkiye’yi adres gösterdi! Bu işi çözse çözse Erdoğan çözer

Dünya gündemini sarsan Grönland krizinde gözler, oyun kurucu hamleleriyle dengeleri değiştiren Türkiye’ye çevrildi. Brookings Enstitüsü’nün ..
Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var
Gündem

Şam yönetimi duyurdu: SDG ateşkesi ihlal etti, çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG'nin saldırıları sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin ise yaralandığını açıklad..
Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu
Dünya

Hamas, "savaş suçu" diyerek alçaklığı dünyaya duyurdu

Filistinli kahraman mücahitlerden oluşan Hamas "İsrail'in Gazze'de insani yardım aracını hedef alarak 3 gazeteciyi öldürmesi savaş suçudur" ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23