İşte bu rezalet hiç beklenmiyordu... Icardi çıldırdı: Benden 7 milyon euro çaldı
Icardi'nin karın ağrısı ve performans düşüklüğünün sebebi ortaya çıktı.
Galatasaray'ın kaptanı Mauro Icardi, 'benden 7 milyon euro çaldı' diyerek eski eşi Wanda Nara'yı suçladı.
Mauro Icardi ve Wanda Nara arasındaki gerilim giderek artıyor. Galatasaraylı oyunc eski eşine yönelttiği sert suçlamalarla gerginlik daha da büyüdü. Icardi, eski eşine sert tepki gösterdiği açıklamaları:
- Çok açık olmak istiyorum: Bu kadının sözleri yalan. Benim hayatımda o sadece kızlarımın annesi. Asla, asla ailemin bir parçası olmayacak.
- Cinsiyet temelli şiddetle defalarca ve asılsız bir şekilde suçlandı... asılsız suçlamalarla evimden atıldım. Mahkeme, altı ay boyunca kızlarımla görüşmemem ve onlarla iletişim kurmamam yönünde karar verdi. Ancak kızlarımı bana teslim etmesi gerekirken mahkeme kararlarına uymayı reddetti.
- Eşimle olan saplantısı yüzünden, 9 ve 10 yaşlarındaki iki kızı 11 saat boyunca rehin tuttu ve babalarıyla birlikte olmalarını engelledi. Eşimin üç küçük çocuğuna hem kamuoyu önünde hem de özel olarak hakaret etti.
- Arkadaşlarıyla gruplar kurarak beni ve eşimi taciz etti. Bu arkadaşlarının çoğu daha sonra ona sırt çevirdi ve pişman oldu. Ve benden 7 milyon euro çaldı. Bu arada Icardi'nin menajeri Elio Pino yüksek ihtimalle sözleşme yenileme görüşmeleri için İstanbul'a geliyor.
