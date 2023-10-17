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Yaşam
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Kezer Çayı'nda sonbahar sessizliği

2023-10-17 11:26:50
Kezer Çayı'nda sonbahar sessizliği

Yaz aylarında sıcaktan bunalanların rotası olan Kezer Çayı sonbaharla birlikte sessizliğe gömüldü.

#1
Foto - Kezer Çayı'nda sonbahar sessizliği

Siirt'te yaz aylarında aşırı sıcaktan kaçmak isteyen, doğaseverlerin ve piknikçilerin ilk durağı olan Kezer Çayında sessizlik hakim oldu.

#2
Foto - Kezer Çayı'nda sonbahar sessizliği

Yaz aylarında günün her saatinde insanlarla dolup taşan ve nerdeyse yer bulmanın imkansız olduğu mesire alanı, soğuk havalarla birlikte ilgisini yitirdi.

#3
Foto - Kezer Çayı'nda sonbahar sessizliği

Suyun metrelerce yükseldiği çayda kuraklık ve sulamaya bağlı olarak seviyesinde düşüş yaşanırken, dibi görüldü.

#4
Foto - Kezer Çayı'nda sonbahar sessizliği

Su akşının yavaşladığı ve seviyenin dip konuma geldiği çayda, zemindeki kumlar ve taşlar gözükür duruma geldi.

#5
Foto - Kezer Çayı'nda sonbahar sessizliği

Çevrede bulunan vatandaş Musa Tekin, soğuk havaların yüzünü göstermesiyle kimsenin uğramadığını söyledi.

#6
Foto - Kezer Çayı'nda sonbahar sessizliği

Yazın iğne atılsa yere düşmeyecek olan yerin şu an sessiz olduğunu belirten Tekin, "Bu sene havaların aşırı sıcak olması ile beraber çay kuruma noktasına geldi" dedi

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