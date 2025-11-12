Kestanenin faydaları: Kalp dostu bağışıklık güçlendirici! Faydası say say bitmiyor! Kışın doğal kalp ilacı besin! C vitamini deposu

100 gram kavrulmuş kestanenin besin değerleri; 190 kalori 41 gram karbonhidrat 10 gram şeker 2.4 gram yağ 3.7 gram protein 8.3 gram lif Kestane C vitamini, E ve B vitaminleri (B1, B2, B3, B6 ve B9) yanı sıra, potasyum, fosfor, magnezyum,sodyum, kükürt ve çinko ve kalsiyum mineraller sayesinde sağlığa faydası çoktur. Sindirim sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan iyi lif kaynağıdır. Kestane hücre fonksiyonu ve kemik sağlığı için önemli bir mineral olan manganez yanı sıra vücudun kırmızı kan hücreleri oluşturmasına yardımcı olan bakır içerir. Az kalorilidir. İyi bir amino asit, tekli doymamış yağ asidi, antioksidan ve fenol kaynağıdır. Kestanenin Faydaları Nelerdir? Kestanenin içindeki ellagik asit, polifenol, gallik asit ve C vitaminleri antioksidan aktivite gösterir. Kestane, yararlı bağırsak bakterilerini besler, sindirimi düzenler, kan şekeri yanı sıra kan basıncını dengeler, kolesterolü düşürür, kalp sağlığını korur. Ayrıca kemik ve diş sağlığı için faydaldır. Kestanenin faydaları genel olarak şunlardır: C vitamini içeriğiyle bağışıklığı artırır Vücuttaki iltihabı önlemeye yardımcıdır Diyabeti önler Kan basıncını ve kolesterolü düşürür Kalp sağlığını korur ve kalp hastalıklarının gelişme riskini önler Sindirim sağlığını destekler Beyin fonksiyonları ve bilişsel işlevi iyileştirir Enerji verir Kemik mineral yoğunluğunu korur Kas ve sinir fonksiyonlarını destekler Mutluluk hormonu olan serotonin üretimini destekler Gluten içermediği için özellikle çölyak hastaları için iyi bir besin kaynağıdır Kalorisi düşük olup, zayıflamaya yardımcı olur Vücuttaki iltihabı önlemeye yardımcıdır Kestane C vitamini, gallik asit, ellagik asit, tanenler, alkaloidler ve çeşitli polifenoller açısından zengindir. Bu bileşikleri ile yüksek bir antioksidan potansiyele sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı önler. Antioksidan özellikleri ile kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruma sağlamaktadır. Sindirim sağlığını destekler Lif sağlık açısından oldukça faydalıdır. Prebiyotik görevi gören lif bağırsaklarda ki yararlı bakterileri besler ve dışkıya hacim kazandırarak sindirim sistemini düzenlemeye yardım eder. Kolesterolü düşürür C vitamini içeriği ile kolesterol düşürücü etkisi vardır. Ayrıca kestanenin içinde bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri kolesterol seviyesini olumlu yönde etkiler. Kalp sağlığını korur ve kalp hastalıklarının gelişme riskini önler Gallik ve ellagik asitler içeren kestane aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Günlük olarak ihtiyaç duyulan potasyum ihtiyacının 'ini karşılar. Potasyum kan basıncını düzenlemeye yardım ederken ve kalp sağlığını da korur. ve kan basıncınızı düzenlemeye yardımcı olur. Kemikleri korur Kestane kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle kemikleri ve dişleri sağlıklı tutar. Böylelikle kemiklerin korunmasında etkilidir. Mutluluk hormonu olan serotonin üretimini destekler Kestanedeki fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler. Sinir sistemi, vücudun birçok bölgesini kontrol etmekten sorumlu olduğu için çok önemlidir. Kestane, vücudunuza bol miktarda antioksidan sağlayarak sinir sistemi için faydalıdır ve bu da zihinsel sağlığın gelişmesine katkıda bulunur. Glutensiz olduğundan çölyak hastaları için iyi bir besin kaynağıdır Kestane, zengin amino asit içeriğine sahiptir. Bu nedenle vegan beslenen kişiler, yaşlılar ve sporcular da kestane tüketebilirler. İster bütün, ister un şeklinde olsun, kestane, çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynaktır.