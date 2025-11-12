  • İSTANBUL
Kadın - Aile
Kestanenin faydaları: Kalp dostu bağışıklık güçlendirici! Faydası say say bitmiyor! Kışın doğal kalp ilacı besin! C vitamini deposu

Selma Savcı Giriş Tarihi:
Niğde'de doğa sevgisini artırmak amacıyla düzenlenen 'Kestanenin Hikâyesi' yarışması sonrası kestanenin faydaları merak edildi! Kestane kış sofralarına sağlık taşıyor. En doğal saf haliyle adeta bir şifa kaynağı sunuyor. C vitamini bakımından zengin içeriğiyle bağışıklığı güçlendirmesi, enerji vermesi ve kalp ile sindirim sağlığını desteklemesiyle öne çıkan kestane, aynı zamanda doğal kalp dostu olarak da biliniyor. Bu besin, kış aylarında vücut direncini artırıyor. İşte kestanenin faydaları

#1
Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, doğa sevgisini ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla "Kestanenin Hikâyesi, Yeşil Vatan’ın Sesi" temalı hikâye yarışması düzenleniyor. Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilecek yarışma, öğrencilerin hem çevre duyarlılığını artırmayı hem de edebiyat aracılığıyla kendilerini geliştirmelerini hedefliyor.

#2
500 yıllık kestane ağacından ilham alındı Yarışmanın ilham kaynağını, Bor İlçesi Balcı Köyü Koyungöleği mevkiinde yer alan ve yaklaşık 500 yıllık geçmişiyle dikkat çeken Anadolu Kestanesi oluşturuyor. Halk arasında büyük öneme sahip olan bu ağaç, Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunun 24 Kasım 2016 tarihli kararıyla, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 7 Aralık 2016 tarihinde "Anıt Ağaç" olarak tescillendi. Yarışma ile ilgili bilgi veren Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk; "Niğde’de tescillenerek koruma altına alınan Kestane Anıt Ağacı’ndan ilham alınarak "Yeşil Vatan" anlayışı doğrultusunda doğa sevgisi ve çevre bilincini geliştirmek, öğrencilerin özgün hikayeler yazmalarını sağlamak istedik. Aynı zamanda doğal ve kültürel mirasın korunması konusunda farkındalık oluşturulmasını hedefliyoruz" dedi.

#3
atılımcılar, 500 yıllık Kestane Anıt Ağacı etrafında kurgulanacak, doğa sevgisi ve çevre bilincini yansıtan özgün hikayeler yazacak. Her öğrenci yarışmaya yalnızca bir hikayeyle katılabilecek. Hikayelerin özgün olması ve yapay zeka desteğiyle oluşturulmaması şartı da aranacak. Yarışma kapsamında 29 Aralık’a kadar hikayeler teslim edilecek, değerlendirme süreci ise 9 Ocak’ta tamamlanacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak olan sonuçların ardından ise 12 Ocak 2026’da ödül töreni düzenlenecek. Dereceye girenlere ödüller ve tiyatro sürprizi Hikayeler, 5 ve 6. sınıf öğrencileri ile 7 ve 8. sınıf öğrencileri kendi düzeylerinde olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilecek. Türkçe ve Edebiyat öğretmenleri, yazarlar ve İl Kültür Müdürlüğü uzmanlarından oluşan komisyon; eserlerde özgünlük, Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, çevre ve doğa sevgisinin yansıtılması ile anlatımın akıcılığına dikkat edecek. Yarışmada dereceye giren öğrencilere birincilik ödülü olarak elektrikli scooter, ikincilik ödülü olarak akıllı kol saati, üçüncülük ödülü olarak ise kablosuz kulak içi kulaklık verilecek. Ayrıca dereceye giren tüm öğrencilere başarı belgesi takdim edilecek ve aileleriyle birlikte bir yıl boyunca Niğde İl Kültür Merkezi’nde düzenlenecek tiyatro etkinliklerine ücretsiz katılım hakkı tanınacak.

#4
Kış aylarının vazgeçilmez lezzeti tezgahlarda yerini aldıalırken İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde kışın soğuğa karşı vücut direncini artıran kestanenin faydaları say say bitmiyor.Merak edenler için işte kestanenin faydaları

#5
Kestane içerisinde diyet lifleri, mineraller, sağlıklı yağlar, vitaminler ve antioksidanlar barındıran besinler açısından zengindir. Aynı zamanda C vitamini kaynağı olmasından dolayı kuruyemişlerden çok meyvelere benzer. Özellikle soğuk kış günlerinde kestane, kızarmış, haşlanmış, tatlı olarak tüketilebilmektedir. Kestane bağışıklık sistemini güçlendirme, kronik hastalıkları ve inflamasyonu önleme, sindirimi iyileştirme, yararlı bağırsak bakterilerini besleme, kolesterol ve kan basıncını düşürmeye yardım ederek kalp sağlığını destekleme gibi faydalara sahiptir. Kestanenin Besin Değerleri Nelerdir? Kestane (Castanea Sativa) kayın ailesine (Fagaceae) aittir ve kuzey yarım kürede ılıman iklimlerde yetişen bir tür kuruyemiştir. Kestane ceviz, badem ve fındığın aksine daha az yağ, yüksek oranda nişasta ve C vitamini içerir. Hafif tatlı bir tada sahiptir ve nişasta oranı yüksek olduğu için un olarak da kullanılabilir. Kestane unu glüten içermez, ekmek ve hamur işlerinde kullanılabilir.

#6
100 gram kavrulmuş kestanenin besin değerleri; 190 kalori 41 gram karbonhidrat 10 gram şeker 2.4 gram yağ 3.7 gram protein 8.3 gram lif Kestane C vitamini, E ve B vitaminleri (B1, B2, B3, B6 ve B9) yanı sıra, potasyum, fosfor, magnezyum,sodyum, kükürt ve çinko ve kalsiyum mineraller sayesinde sağlığa faydası çoktur. Sindirim sisteminin düzgün çalışması için gerekli olan iyi lif kaynağıdır. Kestane hücre fonksiyonu ve kemik sağlığı için önemli bir mineral olan manganez yanı sıra vücudun kırmızı kan hücreleri oluşturmasına yardımcı olan bakır içerir. Az kalorilidir. İyi bir amino asit, tekli doymamış yağ asidi, antioksidan ve fenol kaynağıdır. Kestanenin Faydaları Nelerdir? Kestanenin içindeki ellagik asit, polifenol, gallik asit ve C vitaminleri antioksidan aktivite gösterir. Kestane, yararlı bağırsak bakterilerini besler, sindirimi düzenler, kan şekeri yanı sıra kan basıncını dengeler, kolesterolü düşürür, kalp sağlığını korur. Ayrıca kemik ve diş sağlığı için faydaldır. Kestanenin faydaları genel olarak şunlardır: C vitamini içeriğiyle bağışıklığı artırır Vücuttaki iltihabı önlemeye yardımcıdır Diyabeti önler Kan basıncını ve kolesterolü düşürür Kalp sağlığını korur ve kalp hastalıklarının gelişme riskini önler Sindirim sağlığını destekler Beyin fonksiyonları ve bilişsel işlevi iyileştirir Enerji verir Kemik mineral yoğunluğunu korur Kas ve sinir fonksiyonlarını destekler Mutluluk hormonu olan serotonin üretimini destekler Gluten içermediği için özellikle çölyak hastaları için iyi bir besin kaynağıdır Kalorisi düşük olup, zayıflamaya yardımcı olur Vücuttaki iltihabı önlemeye yardımcıdır Kestane C vitamini, gallik asit, ellagik asit, tanenler, alkaloidler ve çeşitli polifenoller açısından zengindir. Bu bileşikleri ile yüksek bir antioksidan potansiyele sahiptir ve vücuttaki iltihaplanmayı önler. Antioksidan özellikleri ile kalp hastalıklarına ve kansere karşı da koruma sağlamaktadır. Sindirim sağlığını destekler Lif sağlık açısından oldukça faydalıdır. Prebiyotik görevi gören lif bağırsaklarda ki yararlı bakterileri besler ve dışkıya hacim kazandırarak sindirim sistemini düzenlemeye yardım eder. Kolesterolü düşürür C vitamini içeriği ile kolesterol düşürücü etkisi vardır. Ayrıca kestanenin içinde bulunan Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri kolesterol seviyesini olumlu yönde etkiler. Kalp sağlığını korur ve kalp hastalıklarının gelişme riskini önler Gallik ve ellagik asitler içeren kestane aynı zamanda iyi bir potasyum kaynağıdır. Günlük olarak ihtiyaç duyulan potasyum ihtiyacının 'ini karşılar. Potasyum kan basıncını düzenlemeye yardım ederken ve kalp sağlığını da korur. ve kan basıncınızı düzenlemeye yardımcı olur. Kemikleri korur Kestane kalsiyum, fosfor ve magnezyum içeriğiyle kemikleri ve dişleri sağlıklı tutar. Böylelikle kemiklerin korunmasında etkilidir. Mutluluk hormonu olan serotonin üretimini destekler Kestanedeki fosfor ve B vitaminleri sinir sistemi için faydalıdır. B vitamini sinirleri güçlendirir ve beyindeki mutluluk hormonu serotonin üretimini destekler. Sinir sistemi, vücudun birçok bölgesini kontrol etmekten sorumlu olduğu için çok önemlidir. Kestane, vücudunuza bol miktarda antioksidan sağlayarak sinir sistemi için faydalıdır ve bu da zihinsel sağlığın gelişmesine katkıda bulunur. Glutensiz olduğundan çölyak hastaları için iyi bir besin kaynağıdır Kestane, zengin amino asit içeriğine sahiptir. Bu nedenle vegan beslenen kişiler, yaşlılar ve sporcular da kestane tüketebilirler. İster bütün, ister un şeklinde olsun, kestane, çölyak hastalığı veya glüten intoleransı olan kişiler için iyi bir kaynaktır.

#7
Önemli bir besin kaynağıdır! Kestane, K, B5 ve B3 vitaminlerinin yanı sıra fosfor ve magnezyum gibi diğer birçok vitamin ve mineral açısından da iyi bir kaynaktır. Kestanenin Zararları Nelerdir? Yüksek karbonhidrat içeriği nedeniyle, şeker hastalığı, kolit veya obezite hastalarına kestanenin kontrollü tüketilmesi önerilmektedir. Kestane çiğ tüketildiğinde sindirim sorunlarına neden olabilecek bazı aktif maddeler içermektedir. Hazımsızlık veya gastrit gibi bağırsak sorunlarına neden olabilir. Kestanenin pişirilerek yenmesi gerekmektedir. Özellikle şeker hastaları için nişasta ve şeker, dikkat edilmesi gereken gıda bileşenleridir. Kestanenin zararları şöyle sıralanabilir: Çiğ tüketilirsen sindirim sorunlarına neden olur Gastrit ya da hazımsızlık problemleri yaratabilir Aşır tüketimde ishal, yüksek tansiyon ve şeker yükselmelerine sebep olur Kestane Hakkında Sık Sorulan Sorular Kestane tok tutar mı? Yüksek lif içeriği sayesinde kestane, tok tutma özelliğine sahiptir. Ayrıca lifler besinlerin emilimini yavaşlatır, şeker ve kolesterol seviyelerini düzenlemeye yardımcı olur. 3 adet orta boy pişmiş kestane, 1 ince dilim ekmek değişimi olarak tüketilebilir Kestane nelere iyi gelir gelir? Kestane tüketildiğinde içerisindeki mineral ve vitamin sayesinde sağlığı korur ve destekler. Özellikle lif kaynağı olmasından dolayı sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Lifler bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlayarak sindirim sürecine katkıda bulunur.Memorial Tıbbi Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, doğa sevgisini ve çevre bilincini artırmak amacıyla 'Kestanenin Hikâyesi, Yeşil Vatan’ın Sesi' temalı bir hikâye yarışması düzenleniyor.

