‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

'KESİN GÖZÜYLE BAKIYORUM' - Ekonomist ve Finans Uzmanı Murat Özsoy, Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklamaları sonrası son rakamlarla ilgili Haber Global’e yaptığı değerlendirmesinde, “Haziran ayı enflasyon oranının Temmuz ayında açıklanacak olmasının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8.506,8 TL olarak açıklanması ile eski rakam olan 5.500 TL’ye göre yüzde 55, Ocak ayına göre de yüzde 100 oranında bir artış yapılmıştı. 2023 yılı tahmini olan yüzde 22,3 enflasyon oranı tutturulması çok iddialı ve zor bir hedef olduğunu daha geçen yıldan bu yana ısrarla söylüyorum.