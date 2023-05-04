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Ekonomi
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‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

2023-05-04 11:59:02
‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Uzun zamandır gündemde olan asgari ücrete ara zam konusunda ayrıntılar netleşmeye başladı.

#1
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

'YENİDEN DÜZENLEME YAPACAĞIZ' - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon programında önemli bir açıklamada bulundu. 'Asgari ücret 5 haneye çıkar mı?' sorusuna yanıt veren Bakan Bilgin, “Ocak ayında asgari ücreti 8 bin 500 lira yaptık ama bugün hayat pahalılığı ücretleri aşındırıyor. Onun için Temmuz ayında yeniden düzenleme yapacağız. Şu anda rakamla ilgili bir şey söylemeyim. Çünkü fiyat artışları ve fiyatların geldiği seviye ve ücretlerin alım gücünü ölçen birtakım parametreler var. Ona göre değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

#2
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Temmuz zammının ne kadar olacağı sorusuna karşı Bilgin, bir rakam vermesinin doğru olmadığını söyledi.

#3
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Zam tutarının veriler sonucunda ortaya çıkacak göstergelere göre belirleneceğini ifade etti. Asgari ücret zammının beş haneli sayılara ulaşıp ulaşmayacağı merak ediliyor.

#4
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

ARA ZAM GÜNDEMDE - Böylece Ocak 2023’te 8.506 TL olarak duyurulan asgari ücretin 4 aylık kesinleşen yüzde 15,21’lik enflasyona göre şimdiden 9.799 olmuş durumda.

#5
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Ancak 6 aylık enflasyonun yüzde 20 seviyelerinde olması beklenirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu oranın çok daha üzerinde yeni asgari ücreti açıklamasına neredeyse kesin gözü ile bakılıyor.

#6
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

'KESİN GÖZÜYLE BAKIYORUM' - Ekonomist ve Finans Uzmanı Murat Özsoy, Bakan Bilgin'in asgari ücret açıklamaları sonrası son rakamlarla ilgili Haber Global’e yaptığı değerlendirmesinde, “Haziran ayı enflasyon oranının Temmuz ayında açıklanacak olmasının ardından asgari ücretlilerle birlikte memur ve emeklilere yapılacak zam oranı da netleşmiş olacak. 2023 yılında uygulanacak asgari ücretin 8.506,8 TL olarak açıklanması ile eski rakam olan 5.500 TL’ye göre yüzde 55, Ocak ayına göre de yüzde 100 oranında bir artış yapılmıştı. 2023 yılı tahmini olan yüzde 22,3 enflasyon oranı tutturulması çok iddialı ve zor bir hedef olduğunu daha geçen yıldan bu yana ısrarla söylüyorum.

#7
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Şu andaki gidişata baktığımızda peşi sıra gelen zam haberleri, gıda fiyatlarındaki artışlar, otomobil ve gayrimenkul piyasasına yönelik talepler, seçim ekonomisi, dolar/TL kurunun baskılanması sonucunda seçim sonrasındaki artış beklentileri gibi konular enflasyon hedefinin tutturulmasını nerdeyse imkansız hale getiriyor. Hal böyle olunca da bu yılın 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek asgari ücret ayarlaması ile Temmuz ayında net asgari ücretin çift haneli olmasına nerdeyse kesin gözüyle bakıyorum" dedi.

#8
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

"TEMMUZ AYI ASGARİ ÜCRET 12 BİN TL CİVARINDA OLACAK"- Özsoy asgari ücret tahminiyle ilgili, "Şu anda ilk 3 aylık enflasyon rakamlarına göre yansıtılması gereken fark zaten yüzde 10 seviyesini aştı.

#9
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Nisan, Mayıs, Haziran aylarındaki muhtemel gelişmeleri de düşündüğümüzde 6 aylık enflasyon farkının yüzde 20’nin altında kalmasını çok az ihtimal olarak görüyorum.

#10
Foto - ‘Kesin gözüyle bakıyorum’ Bu rakam ilk kez duyacaksınız! Asgari ücret için bomba tahmin

Bu halde bile baktığımızda zaten asgari ücretin net rakamının minimum 10 bin TL civarında olması gerekiyor. Benim tahminim ise açıklanacak rakamın yaklaşık 12 bin TL civarında olması yönünde" ifadelerini kullandı.

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