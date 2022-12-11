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Dünya
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Kerkük'te bir ilk!

2022-12-11 16:28:37
Kerkük'te bir ilk!

Irak'ın Kerkük kentine bağlı ilçe, kasaba ve köylere ilk kez toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandı.

#1
Foto - Kerkük'te bir ilk!

Irak Ulaştırma Bakanlığı Kerkük Toplu Ulaşım Şirketi Müdürü Muhammed İmad, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

#2
Foto - Kerkük'te bir ilk!

İmad, Kerkük'e bağlı ilçe, kasaba ve köylere ilk kez toplu taşıma hizmeti verilmeye başlandığını ifade ederek, başlangıçta hizmetin köylerde ikamet eden üniversite öğrencileri odaklı olduğunu aktardı.

#3
Foto - Kerkük'te bir ilk!

Daha sonra bu uygulamayı genişleterek tüm vatandaşların faydalanmasına imkan tanıdıklarını belirten İmad, Kerkük'e bağlı Havice ve Dakuk ilçesi ve köylerinin yanı sıra Rıyad, Zap ve Abbasi nahiye ve köylerine ulaşım hizmeti sağlandığını kaydetti.

#4
Foto - Kerkük'te bir ilk!

Öğrencilerin indirimli tarifeyle seyahat ettiğine dikkati çeken İmad, hizmetin, kentin tüm ilçe, kasaba ve köylerini de içine alacak şekilde genişletileceğini aktardı.

#5
Foto - Kerkük'te bir ilk!

İmad, Petrol Bakanlığına da araç yakıtı temini konusunda destek çağrısı yaptı.

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