Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar
Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3'e benzerliğiyle dikkat çeken ve savunma çevrelerince 'Türk uçağını kopyalamışlar' dedirten GJ-11 hayalet uçağından yeni kareler geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3'e benzerliğiyle dikkat çeken ve savunma çevrelerince 'Türk uçağını kopyalamışlar' dedirten GJ-11 hayalet uçağından yeni kareler geldi.
Defenceturk'te yer alan habere göre, Çin, GJ-11 hayalet İHA’nın yeni tasarım detaylarını ve taarruz kabiliyetlerini gösteren görüntüler yayınladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), GJ-11 uçan kanat formundaki insansız hava aracının (İHA) tasarım detaylarını ortaya çıkaran görüntüler yayınladı.
“Xuanlong” olarak adlandırılan GJ-11, ilk mühimmatlı atış testi kapsamında potansiyelini sergilerken operasyonel yetkinliğini kanıtlayan bir video da paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan askeri bir yetkili, İHA’nın atış testlerinde hedeflenen başarıya ulaştığını ve teknik geliştirme sürecini tamamladığını kaydetti. Ayrıca platformun olası bir savaş senaryosunda destek görevleri üstlenebilecek kabiliyete ulaştığını ifade etti.
Global Times’ın haberine göre, paylaşılan videoda platformun düşük radar kesit alanını destekleyen yapısal bileşenler görülmekte. Bunlar arasında lüle (nozzle), iniş takımı ve dahili mühimmat yuvalarının kapakları yer alıyor. Buna ek olarak İHA’nın radar kesit alanını azaltan diğer özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çinli askeri uzman Song Zhongping, radar soğurucu kaplamaların da radar kesit alanını düşürdüğünü belirtti. Zhongping, bu özelliğin hava aracının beka kabiliyetini artırarak düşman savunma hatlarına sızılmasını kolaylaştırdığını aktardı.
Öte yandan GJ-11, gövdesinin üst kısmında konumlandırılan ve radar kesit alanını azaltan hava alığıyla öne çıkıyor. Bunun yanı sıra yassılaştırılmış (flattened) arka gövde bölümü ve farklı türlerde mühimmat taşıyabilen dahili mühimmat bölmesi de İHA’nın mevcut tasarımında yer alıyor. Habere göre uzun süre havada kalabilen ve taarruz kabiliyeti sunan İHA, düşman hava savunma sistemlerini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakmaya yönelik düşman hava savunma sistemlerinin bastırılması (SEAD/Suppression of Enemy Air Defenses) görevini de yerine getirebiliyor.
GJ-11, ilk mühimmatlı test atışında belirlenen hedefleri başarıyla vurmuştu. Nakliye uçağıyla sahaya taşınabilen yer kontrol istasyonu ile platform, özellikle riskli taarruz görevlerinde savaş uçaklarına destek sağlayarak “loyal wingman” olarak görev yapabiliyor. Görevde yer alan operatörlerden Shi Xiaoran gerçekleştirilen operasyonun önemine değinerek tecrübelerini şu ifadelerle aktardı:
“İnsansız hava araçlarının gelişim hızının hayal gücünün ötesinde olduğunu gördüm. Bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan pek çok senaryo, bugün gerçek dünyadaki uygulamalarda deneniyor. Geleceğin muharebe sahalarında önemli olan, akıllı bir sistemin muharebe sahasındaki durumu algılayabilmesi ve ekipmanları hassas bir şekilde kontrol edebilmesidir. Bunların hiçbiri cinsiyetle ilgili değil; önemli olan operatörün yetkinliği ve operasyonel deneyimidir.”
Çin, uçan kanat İHA olarak sınıflandırdığı GJ-11 platformunu 2019 yılında Çin Ulusal Günü askeri geçit töreninde tanıtmıştı. İHA, 2021 yılında Zhuhai’deki Airshow China’da 2 adet dahili mühimmat bölmesiyle sergilendi ve her bir bölmede hassas güdümlü mühimmatların taşınabildiği gösterildi.
Kasım 2025’te ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, GJ-11’in hizmete girdiğini duyuran bir video yayınlamıştı. Söz konusu videoda GJ-11’in J-20 savaş uçağı ve J-16D elektronik harp uçağıyla birlikte kol uçuşu gerçekleştirmesi, insanlı ve insansız platformların koordineli operasyon kabiliyetini ve düşman hava savunmasını aşmaya yönelik müşterek görev konseptini ortaya koymuştu. Ayrıca Çin’in, uçak gemilerinden kalkış ve iniş yapabilen GJ-21 adlı bir versiyon üzerinde çalıştığı da değerlendiriliyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23