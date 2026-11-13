Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

“İnsansız hava araçlarının gelişim hızının hayal gücünün ötesinde olduğunu gördüm. Bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan pek çok senaryo, bugün gerçek dünyadaki uygulamalarda deneniyor. Geleceğin muharebe sahalarında önemli olan, akıllı bir sistemin muharebe sahasındaki durumu algılayabilmesi ve ekipmanları hassas bir şekilde kontrol edebilmesidir. Bunların hiçbiri cinsiyetle ilgili değil; önemli olan operatörün yetkinliği ve operasyonel deneyimidir.”