  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fatih Andı: Sezai Karakoç çağına uyumsuz bir şahsiyetti FBI devreye girdi! 1,2 milyar dolarlık kripto paraya el koydu Ulaşım ağında tarih yazmaya devam! Antalya Alanya arası 36 dakikaya düşecek MİT ve Emniyet’ten nokta operasyon: Hiç beklemedikleri anda ümüklerine çöküldü Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun istifasının perde arkası ortaya çıktı! İşte “sıra onda” denilen isim Kurtulmuş’tan hastane bombalayan soykırımcılara sert tepki: Barbarlar insanlık onurunu ayaklar altına alıyor! Sekülerler buna ‘Medeniyet’ diyor! Nedir bu direklerin ayyaşlardan çektiği! Türkiye’yi sarsan soruşturmada bir itirafçı daha! Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül, babasının yediği haltları birer birer anlatacak
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

Türkiye'nin insansız savaş uçağı ANKA-3'e benzerliğiyle dikkat çeken ve savunma çevrelerince 'Türk uçağını kopyalamışlar' dedirten GJ-11 hayalet uçağından yeni kareler geldi.

#1
Foto - Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

Defenceturk'te yer alan habere göre, Çin, GJ-11 hayalet İHA’nın yeni tasarım detaylarını ve taarruz kabiliyetlerini gösteren görüntüler yayınladı. Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), GJ-11 uçan kanat formundaki insansız hava aracının (İHA) tasarım detaylarını ortaya çıkaran görüntüler yayınladı.

#2
Foto - Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

“Xuanlong” olarak adlandırılan GJ-11, ilk mühimmatlı atış testi kapsamında potansiyelini sergilerken operasyonel yetkinliğini kanıtlayan bir video da paylaşıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan askeri bir yetkili, İHA’nın atış testlerinde hedeflenen başarıya ulaştığını ve teknik geliştirme sürecini tamamladığını kaydetti. Ayrıca platformun olası bir savaş senaryosunda destek görevleri üstlenebilecek kabiliyete ulaştığını ifade etti.

#3
Foto - Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

Global Times’ın haberine göre, paylaşılan videoda platformun düşük radar kesit alanını destekleyen yapısal bileşenler görülmekte. Bunlar arasında lüle (nozzle), iniş takımı ve dahili mühimmat yuvalarının kapakları yer alıyor. Buna ek olarak İHA’nın radar kesit alanını azaltan diğer özelliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çinli askeri uzman Song Zhongping, radar soğurucu kaplamaların da radar kesit alanını düşürdüğünü belirtti. Zhongping, bu özelliğin hava aracının beka kabiliyetini artırarak düşman savunma hatlarına sızılmasını kolaylaştırdığını aktardı.

#4
Foto - Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

Öte yandan GJ-11, gövdesinin üst kısmında konumlandırılan ve radar kesit alanını azaltan hava alığıyla öne çıkıyor. Bunun yanı sıra yassılaştırılmış (flattened) arka gövde bölümü ve farklı türlerde mühimmat taşıyabilen dahili mühimmat bölmesi de İHA’nın mevcut tasarımında yer alıyor. Habere göre uzun süre havada kalabilen ve taarruz kabiliyeti sunan İHA, düşman hava savunma sistemlerini geçici veya kalıcı olarak devre dışı bırakmaya yönelik düşman hava savunma sistemlerinin bastırılması (SEAD/Suppression of Enemy Air Defenses) görevini de yerine getirebiliyor.

#5
Foto - Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

GJ-11, ilk mühimmatlı test atışında belirlenen hedefleri başarıyla vurmuştu. Nakliye uçağıyla sahaya taşınabilen yer kontrol istasyonu ile platform, özellikle riskli taarruz görevlerinde savaş uçaklarına destek sağlayarak “loyal wingman” olarak görev yapabiliyor. Görevde yer alan operatörlerden Shi Xiaoran gerçekleştirilen operasyonun önemine değinerek tecrübelerini şu ifadelerle aktardı:

#6
Foto - Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

“İnsansız hava araçlarının gelişim hızının hayal gücünün ötesinde olduğunu gördüm. Bilim kurgu filmlerinde karşımıza çıkan pek çok senaryo, bugün gerçek dünyadaki uygulamalarda deneniyor. Geleceğin muharebe sahalarında önemli olan, akıllı bir sistemin muharebe sahasındaki durumu algılayabilmesi ve ekipmanları hassas bir şekilde kontrol edebilmesidir. Bunların hiçbiri cinsiyetle ilgili değil; önemli olan operatörün yetkinliği ve operasyonel deneyimidir.”

#7
Foto - Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

Çin, uçan kanat İHA olarak sınıflandırdığı GJ-11 platformunu 2019 yılında Çin Ulusal Günü askeri geçit töreninde tanıtmıştı. İHA, 2021 yılında Zhuhai’deki Airshow China’da 2 adet dahili mühimmat bölmesiyle sergilendi ve her bir bölmede hassas güdümlü mühimmatların taşınabildiği gösterildi.

#8
Foto - Görüntüler ortaya çıktı: Türkiye'nin insansız savaş uçağını kopyaladılar

Kasım 2025’te ise Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetleri, GJ-11’in hizmete girdiğini duyuran bir video yayınlamıştı. Söz konusu videoda GJ-11’in J-20 savaş uçağı ve J-16D elektronik harp uçağıyla birlikte kol uçuşu gerçekleştirmesi, insanlı ve insansız platformların koordineli operasyon kabiliyetini ve düşman hava savunmasını aşmaya yönelik müşterek görev konseptini ortaya koymuştu. Ayrıca Çin’in, uçak gemilerinden kalkış ve iniş yapabilen GJ-21 adlı bir versiyon üzerinde çalıştığı da değerlendiriliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı
Gündem

Müftülüğün Kur’an kursunda kemalist ritüel… Yetkili isim açıklama yaptı

Çanakkale İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kursunda 10 Kasım nedeniyle kemalist tören yapıldı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tar..
Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir
Gündem

Başkan Erdoğan 'bekletmeyin' talimatı verdi: O ismin dokunulmazlığı her an kaldırılabilir

TBMM'de bekleyen 1000'i aşkın dokunulmazlık dosyasının, ağır suçlamalar içerenlerden başlanarak gündeme alınması için hazırlık yapıldığı bel..
Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü
Gündem

Bilal Erdoğan Beyrut'a gitti! Dünya basınının gözü Lübnan'a döndü

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Halil Avn, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve beraberindeki Türk heyeti, saray..
Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a "Abdullah Çatlı" sorusu! Bakan Fidan'ın cevabı olay oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a katıldığı bir programda yöneltilen soru sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.Bir kişinin "Sizi Abdullah Çatlı..
Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu
Gündem

Havlucuların partisinin derdi, depremde yıkılan okulun büstü! Özgür Özel'in avanelerinin algı oyunu bozuldu

Eser ve hizmet üretmek yerine her fırsatta heykel ve büst edebiyatına sığınan "havlucuların partisi" YENİ Parti, Gaziantep’in İslahiye ilçes..
Mersin'de safranın kilosu ne kadar? 900 bin TL'ye kadar alıcı buluyor
Aktüel

Mersin'de safranın kilosu ne kadar? 900 bin TL'ye kadar alıcı buluyor

Mersin Yenişehir'in Değirmençay Mahallesi'nde safran hasadı yapıldı. Kilosu 900 bin TL'ye kadar alıcı bulan üretim, 2 dönümden 23 üreticiyle..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23