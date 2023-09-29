2023-09-29 17:18:07 Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı
Kenya'da ikinci el giyim ürünlerinin satıldığı Gikomba Pazarı objektiflere böyle yansıdı.
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Kenya'da ikinci el giyim ürünlerinin satıldığı Gikomba Pazarı objektiflere böyle yansıdı.
Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Glomba pazarı, kentin önemli alışveriş merkezlerinden birisi.
Bölgede ağırlıklı olarak ikinci el kıyafet satışı yapılırken bu kıyafetler özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.
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