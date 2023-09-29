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Dünya
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Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

2023-09-29 17:18:07
Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

Kenya'da ikinci el giyim ürünlerinin satıldığı Gikomba Pazarı objektiflere böyle yansıdı.

#1
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Glomba pazarı, kentin önemli alışveriş merkezlerinden birisi.

#2
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

Bölgede ağırlıklı olarak ikinci el kıyafet satışı yapılırken bu kıyafetler özellikle dar gelirli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

#3
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

#4
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

#5
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

#6
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

#7
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

#8
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

#9
Foto - Kenya’nın kalbi: Gikomba Pazarı

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