2023-10-01 17:51:24 Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü
Bazı ülkelerde ‘Yaşlı olmak’ çok zor... Kenya’da objektiflere yansıyan görüntüler ise bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
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Bazı ülkelerde ‘Yaşlı olmak’ çok zor... Kenya’da objektiflere yansıyan görüntüler ise bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.
Yaşlanan dünya nüfusunun sorunlarının ele alınması, yaşlıların sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan koşullarının iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990'da aldığı kararla 1 Ekim, her yıl "Dünya Yaşlılar Günü" ilan edildi.
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