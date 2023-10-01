  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Bu yöntem, kepeği bıçak gibi kesiyor! Bunu deneyen, Canan Karatay’a sabah akşam dua edecek

Uzmanlardan korkutan tahmin! Çevre felaketi adım adım yaklaşıyor

Resmen doğal çamaşır suyu! Bu karışımın çıkarmadığı leke, kir yok! Deneyen, bir daha evine çamaşır suyu almayacak

En tatlı hasat! Dört dağın zirvesinden toplanıyor

Bu fiyata bir daha sıfır otomobil bulamazsınız! ÖTV dahil 295 bin TL’den satışta! İşte Türkiye’nin en ucuz sıfır aracı

Fıstık deposunda rezillik! İğrenç ötesi görüntüler

Hatmi çiçeği! Şifası şaşırtacak, büyük güç...Birçok hastalığı yok ediyor! Bu muhteşem gıda ile hemen başlayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'ye girerken CHP ve HDP'den skandal!

Bu gerçek sizi çok şaşırtacak! O gıda kalbi resmen çürütüyor
Dünya
8
Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

2023-10-01 17:51:24
Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Bazı ülkelerde ‘Yaşlı olmak’ çok zor... Kenya’da objektiflere yansıyan görüntüler ise bu durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

#1
Foto - Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Yaşlanan dünya nüfusunun sorunlarının ele alınması, yaşlıların sağlık, sosyal ve ekonomik açıdan koşullarının iyileştirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması amacıyla Birleşmiş Milletlerin (BM) 1990'da aldığı kararla 1 Ekim, her yıl "Dünya Yaşlılar Günü" ilan edildi.

#2
Foto - Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

#3
Foto - Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

#4
Foto - Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

#5
Foto - Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

#6
Foto - Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

#7
Foto - Kenya'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü

Anlaşma sağlandı: 100 milyon tonun üzerinde o topraklarda petrol fışkırıyor! Orada işlem tamam, başlayacak!
Ekonomi

Anlaşma sağlandı: 100 milyon tonun üzerinde o topraklarda petrol fışkırıyor! Orada işlem tamam, başlayacak!

Petrol Sahası'nın 'Bohai Yüzyılı' Yüzer, Üretim fışkırdı! İşlemlerde nefesler tutuldu! Depolama ve Boşaltma (FPSO) ünitesi, bininci ham petr..
Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı
Gündem

Nereden baksan alçaklık! Teröristlerin aracı nasıl aldığı ortaya çıktı

Ankara'da sabah saatlerinde terör saldırısı girişiminde bulunan teröristlerin Kayseri'de bir veterineri öldürerek aracını gasp ettikleri ort..
Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada
Yerel

Başkent'te terör saldırısı girişimi...Aracın patlama anı kamerada

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız Emniyet Genel Müdürlüğü giriş kapısı önüne hafif ticari araçla gelen 2 terörist bombal..
Bunlar tam bir operasyon çocuğu! Dikkat, okuduklarınızdan mideniz bulanabilir
Medya

Bunlar tam bir operasyon çocuğu! Dikkat, okuduklarınızdan mideniz bulanabilir

Yeni Şafak gazetesi yazarı İsmail Kılıçarslan, "çok tehlikeli" olarak nitelendirdiği “Türk tipi bir Nazi örgütlenmesi”ni köşesine taşıdı. ..
İşte İstanbul için son anket! Sonuçlar tam bomba
Siyaset

İşte İstanbul için son anket! Sonuçlar tam bomba

Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul için yapılan son anket sonuçlarını açıkladı.
İşte terör saldırısı girişiminde saniyeler önce yaşananlar
Gündem

İşte terör saldırısı girişiminde saniyeler önce yaşananlar

Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen patlamanın saniyeler öncesi bir güvenlik kamerasına yakalandı.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23