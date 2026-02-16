Kentsel dönüşümde rakamlar değişti: İşte başvuru şartları ve destek miktarı!

E-DEVLET ÜZERİNDEN HIZLI VE KOLAY BAŞVURU İMKANI Kira yardımı alabilmek için öncelikle binanın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi ve resmi olarak tahliye edilmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra hak sahipleri, kimlik, tapu kaydı veya kira sözleşmesi, riskli yapı tespit raporu, tahliye belgesi ve IBAN bilgileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya ilgili belediyelere başvuruda bulunabiliyor. Başvurular ayrıca e-Devlet üzerinden Kentsel Dönüşüm Projesi Kira Yardımı Başvurusu ekranından da yapılabiliyor. Belgeler doğrulandıktan sonra ödemeler hak sahibinin banka hesabına aylık olarak yatırılıyor; kiracılar ise tek seferlik taşınma desteğinden yararlanabiliyor. Yardım, tahliye işleminin ardından başlıyor ve geç yapılan başvurularda geriye dönük ödeme yapılmıyor./ kaynak: sabah