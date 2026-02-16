  • İSTANBUL
Kentsel dönüşümde rakamlar değişti: İşte başvuru şartları ve destek miktarı!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kentsel dönüşümde rakamlar değişti: İşte başvuru şartları ve destek miktarı!

Kentsel dönüşüm kapsamında verilen desteklerde değişikliğe gidildi. 2026 yılı itibarıyla uygulanacak kira yardımı ve taşınma desteği miktarları netleşti.

entsel dönüşüm sürecindeki hak sahipleri için kira yardımı, illerin yaşam maliyeti ve nüfus yoğunluğuna göre belirlendi. İstanbulda aylık 9.000 ile 10.500 TL, diğer büyükşehirlerde 7.500 ile 8.500 TL, küçük şehirlerde ise 5.500 ile 6.000 TL olarak uygulanıyor. Kiracılara ise tek seferlik taşınma desteği 11.000 ile 21.000 TL arasında veriliyor.

DEPREME DAYANIKLI ŞEHİRLER İÇİN GÜVENLİ ADIMLAR Kentsel dönüşüm sürecine giren vatandaşlar için kira yardımı, 2026da da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yürütülen uygulamalar, güncel kentsel dönüşüm yönetmeliği, kentsel dönüşüm kanunu ve Resmî Gazetede yayımlanan kararlar doğrultusunda şekilleniyor. Depreme dayanıklı şehirler oluşturma hedefiyle ilerleyen projelerde başvuru şartları, hak sahipliği ve taşınma aşamaları titizlikle yönetiliyor. Özellikle Marmara bölgesinde hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri, riskli yapılarda yaşayan vatandaşlara daha güvenli yaşam alanları sunmayı amaçlıyor.

ŞEHİRLERİN YENİLENMESİNDE STRATEJİK DESTEK Kentsel dönüşüm kira yardımı, evini boşaltmak zorunda kalan hak sahiplerine maddi destek sağlarken, taşınma sürecini kolaylaştırmak için verilen tek seferlik taşınma yardımı ile birlikte değerlendiriliyor. Resmî Gazete kararları, 2026 yılına ilişkin düzenlemeler ve uygulama esaslarını belirleyen temel kaynak niteliği taşıyor. Riskli yapı tespitleri, başvuru süreçleri ve hak sahipliği kriterleri, kentsel dönüşümün hızlı ve sağlıklı ilerlemesini garanti altına alıyor. Bu çalışmalar, şehirlerin yenilenmesini ve vatandaşların güvenli yaşam alanlarına kavuşmasını hedefleyen uzun vadeli bir stratejinin parçası olarak öne çıkıyor.

KİRA YARDIMI NE KADAR? 2026 yılında kira yardımı, illerin yaşam maliyeti ve nüfus yoğunluğuna göre güncellendi. Büyükşehirlerde rakamlar daha yüksek seviyelerde uygulanıyor. İstanbul'da aylık kira yardımı 9.000 ile 10.500 TL, diğer büyükşehirlerde 7.500 ile 8.500 TL arasında değişiyor. Daha küçük şehirlerde ise destek 5.500 ile 6.000 TL seviyesinde veriliyor.

KİRACILAR İÇİN TEK SEFERLİK TAŞINMA DESTEĞİ Kiracılara ise düzenli aylık ödeme yerine tek seferlik taşınma desteği sağlanıyor ve bu tutar şehir gruplarına göre 11.000 ile 21.000 TL arasında değişiyor. Bu güncellemeler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2026 yılı için resmen ilan edildi.

E-DEVLET ÜZERİNDEN HIZLI VE KOLAY BAŞVURU İMKANI Kira yardımı alabilmek için öncelikle binanın 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmesi ve resmi olarak tahliye edilmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra hak sahipleri, kimlik, tapu kaydı veya kira sözleşmesi, riskli yapı tespit raporu, tahliye belgesi ve IBAN bilgileri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri veya ilgili belediyelere başvuruda bulunabiliyor. Başvurular ayrıca e-Devlet üzerinden Kentsel Dönüşüm Projesi Kira Yardımı Başvurusu ekranından da yapılabiliyor. Belgeler doğrulandıktan sonra ödemeler hak sahibinin banka hesabına aylık olarak yatırılıyor; kiracılar ise tek seferlik taşınma desteğinden yararlanabiliyor. Yardım, tahliye işleminin ardından başlıyor ve geç yapılan başvurularda geriye dönük ödeme yapılmıyor./ kaynak: sabah

