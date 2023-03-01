2023-03-01 12:24:33 Kentsel dönüşüm karşıtı provokasyonların perde arkası kan dondurdu!
Terör ağının perdelenmesi için mi sahadalar? Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da kentsel dönüşüm karşıtı provokasyonların perde arkası ortaya çıktı. Provokatörlerin bölgedeki terör ağını perdelenmesi için sahada oldukları iddia edildi. Kahramanmaraş merkezli 11 ilde büyük yıkıma neden olan deprem felaketi sonrası yıkımdan en çok etkilenen illerin başında gelen Hatay'da kentsel dönüşüm projelerinin önünün kesilmesinin perde arkası ortaya çıktı.