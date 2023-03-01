Kentsel dönüşüm karşıtı provokasyonların perde arkası kan dondurdu!

KENTSEL DÖNÜŞÜM BU GETTOLAŞMA VE SAHAYI TERÖRİZE EMELİNİ BİTİREN PROJE Halen Esad rejiminin bu toprakları kendi vilayeti gibi gördüğünü aktaran Uğuz, şunları aktardı: Şu an HDP buradan vekil çıkarabilir duruma yükseldi. Esad rejimi bu toprakları hâlen kendi vilayeti olarak gösteriyor. Fransızlar 1939’un rövanşını alma uğraşında. Hepsinin ortak noktası Hatay’ı Türkiye’den koparmak. Alevi kitle genel itibarıyla vatanına bağlıdır. Ancak onları farklı metodlarla tahrik ediyorlar. Doğu sınırlarından çizmeye çalıştıkları terör koridorunun nihai hedefi de Hatay ile birleşmek. Mihraç Ural ve benzeri yapılar yıllardır burada militarist bir yapı inşa etmeye çalışıyor. Derdi Türkiye olmayan Esad ya da Batılı efendilerinden gelen talimatları uygulayan mezhep fanatiği görünümlü karanlık bir güruh üretmeye çalışıyorlar. Büyük kitleleri ajite ederek taban oluşturmaya ve kurtarılmış bölgeler kurmaya çalışıyorlar. Kentsel dönüşüm ve benzeri girişimler bu gettolaşma ve sahayı terörize etme emelini elbette bitiren projeler. Bu nedenle karşı çıktılar ve çıkmaya devam edecekler.” YABANCI İSTİHBARAT ÖRGÜTLERİ SAHAYI SABOTE ETME PEŞİNDE Emekli Amiral Cihat Yaycı ise Batı’da yapılan Türkiye’yi işgal planı tatbikatlarına işaret ederek yabancı istihbarat örgütlerinin farklı araçlarla sahayı sabote ettiğini belirtti. Suriye sınırına çok yakın noktadaki Hatay’ın jeopolitik konumuna vurgu yapan Yaycı, “Hatay’ın millî güvenlik hassasiyeti vardır. Orada enfekte olmaya açık bir millî yaramız oluştu. Mikropların bu yaraya ulaşmasını önlemeliyiz, onunun için birlik ve bütünlük içerisinde olmalıyız. Böyle iç karışıklık çıkarmak isteyenlere de fırsat vermemeliyiz uyanık olmalıyız” dedi.