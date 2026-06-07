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TBMM'ye teklif sunulacak: Bir resmi tatil daha geliyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

TBMM'ye teklif sunulacak: Bir resmi tatil daha geliyor!

AK Parti'nin çalışmaları sonucunda meclise sunulacak kanun teklifi, 21 Mart Nevruz Günü'nün 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor.

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Foto - TBMM'ye teklif sunulacak: Bir resmi tatil daha geliyor!

Türkiye'de resmi tatiller, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile düzenleniyor. Mevcut durumda yılbaşı, ulusal bayramlar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlar dahil edildiğinde, yıllık toplam resmi tatil süresi yaklaşık 15,5 gün olarak hesaplanıyor.

#2
Foto - TBMM'ye teklif sunulacak: Bir resmi tatil daha geliyor!

NEVRUZ RESMİ TATİL Mİ OLACAK? Şimdi ise bu tatillere bir yenisinin eklenmesi daha bekleniyor. AK Parti'nin çalışmaları sonucunda hazırlanan kanun teklifi, 21 Mart Nevruz Gününün 'Nevruz Bayramı' olarak resmi tatil ilan edilmesini öngörüyor. Teklifin Ekim ayında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

#3
Foto - TBMM'ye teklif sunulacak: Bir resmi tatil daha geliyor!

KABUL EDİLİRSE TATİL 16,5 GÜNE ÇIKACAK Kabul edilmesi halinde mevcut 15,5 günlük resmi tatil süresi 16,5 güne yükselecek ve ilk kez 21 Mart 2027 tarihinde başlayacak. Teklif yasalaşırsa 2429 sayılı Kanun'da gerekli değişiklikler yapılarak 21 Mart, genel tatil günleri arasına eklenecek.

#4
Foto - TBMM'ye teklif sunulacak: Bir resmi tatil daha geliyor!

NEVRUZ NEDİR? Nevruz, Orta Asya Türk kökenli halklar ve İran kökenli topluluklar tarafından baharın gelişi, yenilenme ve eşitlik temalarıyla kutlanan kadim bir bayramdır.

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Foto - TBMM'ye teklif sunulacak: Bir resmi tatil daha geliyor!

Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde geniş katılımlı kutlamalarla anılan bu gün, birçok ülkede resmi tatil statüsündedir./ kaynak: ensonhaber

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Yorumlar

ata

her dinin, inanışın bayramını nerdeyse tatil yapacağız... çalışacağımız günleri artık belirlememiz lazım... mesela bir ocak niye tatil????
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