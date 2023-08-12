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Yaşam
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Kendiliğinden yetişti! Enkazda hasat vakti

2023-08-12 17:32:38
Kendiliğinden yetişti! Enkazda hasat vakti

Hatay’da enkazlarda kendiliğinden yetişen kavunlar ve karpuzlar vatandaşlar tarafından hasat edilmeye başlandı.

#1
Foto - Kendiliğinden yetişti! Enkazda hasat vakti

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da meydana geldi. Enkaz kentte hasarlı binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. İnsanlara mezar olan binaların yerinde kendiliğinden yetişen sebze ve meyvelerse hasat olgunluğuna ulaştı.

#2
Foto - Kendiliğinden yetişti! Enkazda hasat vakti

Antakya ilçesi Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı, terk etmediği mahallesinde enkazlar da yetişen kavunların ve karpuzların hasadına başladı.

#3
Foto - Kendiliğinden yetişti! Enkazda hasat vakti

Sarı, enkazlar da yetişen sebze ve meyveleri tükettiklerini dile getirerek “Depremden sonra Emek Mahallesi’nde enkazların içerisinde bulunan karpuz ve kavunun koparımına başladık. Şuan da olan sebze ve meyvelerimizi toplayıp, afiyetle yiyoruz.

#4
Foto - Kendiliğinden yetişti! Enkazda hasat vakti

Depremde bir çok bina hasar gördü, her yer enkaz halde. Bitkilerimiz enkaz içerisinde yetişmekte. Bu günde hasat yaptık. Arada bir gelip, sabah kahvaltılarına domateslerimizi topluyoruz ve organik bir şekilde yiyoruz” dedi.

#5
Foto - Kendiliğinden yetişti! Enkazda hasat vakti

Enkaz içerisinde kavun ve karpuz hasadının ilginç olduğuna dikkat çeken Hakan Tepeli, “İlginç bir durum. Muhtarımı ziyarete geldim, enkazda gezinirken kavun ve karpuz topluyoruz. Çok şaşırdım, aklıma gelmeyen başımıza geldi” şeklinde konuştu.

#6
Foto - Kendiliğinden yetişti! Enkazda hasat vakti

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