Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Tasarladığı asansörden bahseden Mehmet Alkan, "Yıllardan beri işçi bulmakta problem yaşıyorduk. Ağaca çıktığı zaman riskli oluyor, düşme tehlikesi oluyor. Bunlar için kafamda 3-4 yıldan beri düşünüyorum. Kafamda böyle bir proje olduğunu makine mühendisi gelinime söyledim. O da fikirler verdi ve en sonunda karar verdik.