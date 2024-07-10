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Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

2024-07-10 23:08:12
Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Bursa İnegöl'de yaşayan çiftçi tasarladığı asansörle hasat süresini yüzde 40 azalttı.

#1
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 40 yıldan bu yana çiftçilikle geçimini sürdüren Mehmet Alkan, tasarladığı asansör sistemiyle meyve hasadı süresini yüzde 40 oranında azalttı, mevsimlik işçi sayısını da yarıya indirdi.

#2
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Çiftçi Mehmet Alkan 3 yıl boyunca kafasında tasarladığı sistemi 15 gün içinde gerçekleştirdi. Oğlu Kağan Alkan'ın metal atölyesinde montajını yaptığı ve torunu Atlas'ın ismini verdiği ürün hasadı için kullanılan asansörle hasada başlayan çiftçi Alkan, iş yükünü yarı yarıya indirdi.

#3
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Tasarladığı asansörden bahseden Mehmet Alkan, "Yıllardan beri işçi bulmakta problem yaşıyorduk. Ağaca çıktığı zaman riskli oluyor, düşme tehlikesi oluyor. Bunlar için kafamda 3-4 yıldan beri düşünüyorum. Kafamda böyle bir proje olduğunu makine mühendisi gelinime söyledim. O da fikirler verdi ve en sonunda karar verdik.

#4
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Boyu 3 metre ve 4 kişi alabiliyor. Bunlar daha çok açılıp, 3 metreye yakın yükseliyor. Yükseldiği zaman yanlar açılıyor. Bunları kafamda tasarladım. Bir asansör yapalım dedik, en sonunda yaptık. İşçiler de çok memnun kaldı. Düşme tehlikeleri yok, geldikleri zaman 'yorulmuyoruz' diyorlar.

#5
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Yüzde 60 işçi tasarrufu da sağladı. Daha önceden 48 yevmiye veriyordum. Şu an 25 yevmiyeyle tamamladık. Oğlum kaynak işi yapıyordu, amatör kaynak makinesinde yaptık. Bu projenin baştan sona yapılması 15 gün sürdü. İlk seferde başarılı olamadık.

#6
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Yamulttuk, açtırmasını yaptık, piston yeri oturmadı, kafa kırıldı derken bayağı bir zaman harcadık. Ar-ge biraz daha zor oluyor. Şu an çok rahat. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok emek harcadık" dedi.

#7
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

Asansörü 190 bin liraya geliştirdiğini aktaran Alkan, "Birkaç arkadaş yapsak nasıl olur dedi. Soranlar çok oluyor. Soranlara oğlumla görüşün dedim. Benim yıllardır hayalimdi. Gayet rahat oldu. Şurada bir vişne ağacı vardı. Hanım dedi ki 'asansör götürürsen toplarım' dedi. O bile asansöre hayran kaldı" şeklinde konuştu.

#8
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

#9
Foto - Kendi tasarladı! Zamandan yüzde 40 tasarruf etti

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