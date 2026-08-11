Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

4-5 Ağustos’taki testte füze, İğneada’dan fırlatıldı ve hedef noktası, fırlatma sahasından yaklaşık 1000 kilometre uzakta, Karadeniz’de Soçi’ye birkaç yüz kilometre mesafede konumlandırıldı. Atış öncesinde Türkiye, bölgedeki hava sahasını belirli bir süreliğine rezerve ederek güvenlik önlemlerini aldı. Denemenin gözlemlenmesi için bölgeye bir Bayraktar Akıncı insansız hava aracı (İHA) gönderildi. Akıncı’nın üzerinde bulunan Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) yetenekleri sayesinde, füzenin hedefe isabetinin yanı sıra, muhtemelen bölgedeki Rus hava savunma sistemlerinin (HSS) tepkileri ve konumları da yakından izlendi. Bu durum, testin sadece bir füze denemesinden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir istihbarat toplama faaliyeti olarak da değerlendirilebileceğini gösteriyor.