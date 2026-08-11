Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

TAYFUN BLOK-3 testleri, Türkiye’nin Karadeniz’deki varlığını ve caydırıcılığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının Karadeniz’deki deniz güvenliğini tehdit ettiği bir ortamda, Ankara’nın bu tür adımları, hem kendi savunma ihtiyaçlarına hem de bölgedeki dengeleri koruma çabalarına yönelik. Türkiye’nin bu testle birlikte NATO ittifakı içinde balistik bir füze ile deniz hedefini vuran ilk üye ülke olduğu belirtiliyor. Bu da Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ve Türkiye’nin müttefikleri nezdindeki konumunu güçlendiriyor.