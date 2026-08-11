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Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

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Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun balistik füzesinin son test atışları Rusya'da gündem oldu. Ruslar, Türkiye'nin Tayfun atışının füze denemesinden ibaret olmadığını yazdı.

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#1
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

Türkiye’nin savunma sanayiindeki hamleleri, özellikle Karadeniz’deki füze denemeleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. 4-5 Ağustos gecesi Kırklareli İğneada’daki test merkezinden gerçekleştirilen atış, bölgedeki askeri dengeleri yakından ilgilendiriyor.

#2
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

Roketsan tarafından geliştirilen TAYFUN BLOK-3 füzesinin bu kez bir deniz hedefine karşı denenmesi, Türkiye’nin uzun menzilli hassas vuruş kabiliyetinde yeni bir aşamaya geçildiğini gösteriyor.

#3
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

Türkiye'nin başarılı balistik füze denemesi Rus basınında da geniş yankı uyandırdı.

#4
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

Haberrus'un aktardığı habere göre, son füze çalışmaları Rus tarafını endişelendirdi. Ruslar yapılan test atışını uzun uzadıya analiz etti. İşte o analizde yer alan ifadeler...

#5
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

TAYFUN BLOK-3, Türk savunma sanayisinin stratejik ürünlerinden biri olarak öne çıkıyor. Karadan karaya balistik füze sınıfında yer alan bu sistem, geliştirilmiş güdüm ve hedefleme teknolojileriyle donatılmış durumda. Füzenin menzili resmi olarak açıklanmasa da, tahminler yaklaşık 800 kilometre civarında. Ancak son testler, bu mesafenin aşılabileceğine işaret ediyor.

#6
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

Hızı ise dikkat çekici bir başka unsur: TAYFUN BLOK-3, seyir halinde 5 Mach hızı aşarken, terminal safhada 6 Mach seviyelerine ulaşabiliyor. Bu, onu hipersonik sınıfına yaklaştırıyor ve mevcut hava savunma sistemleri için ciddi bir meydan okuma oluşturuyor.

#7
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

Füzenin güdüm sistemi, iki aşamalı olarak çalışıyor: Seyir Aşaması: Ataletsel (inerç) navigasyon ve uydu destekli konum belirleme (GPS) ile yönlendiriliyor. Terminal Aşama: Hedefe yaklaşırken aktif arayıcı başlık (seeker head) devreye giriyor ve hareket halindeki deniz hedefini kilitlenerek vuruyor. Bu son test, temmuz ayında yapılan ve yaklaşık 500 kilometre uzaklıktaki bir hedefin vurulduğu denemenin bir devamı niteliğinde.

#8
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

4-5 Ağustos’taki testte füze, İğneada’dan fırlatıldı ve hedef noktası, fırlatma sahasından yaklaşık 1000 kilometre uzakta, Karadeniz’de Soçi’ye birkaç yüz kilometre mesafede konumlandırıldı. Atış öncesinde Türkiye, bölgedeki hava sahasını belirli bir süreliğine rezerve ederek güvenlik önlemlerini aldı. Denemenin gözlemlenmesi için bölgeye bir Bayraktar Akıncı insansız hava aracı (İHA) gönderildi. Akıncı’nın üzerinde bulunan Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) yetenekleri sayesinde, füzenin hedefe isabetinin yanı sıra, muhtemelen bölgedeki Rus hava savunma sistemlerinin (HSS) tepkileri ve konumları da yakından izlendi. Bu durum, testin sadece bir füze denemesinden ibaret olmadığını, aynı zamanda bir istihbarat toplama faaliyeti olarak da değerlendirilebileceğini gösteriyor.

#9
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

TAYFUN BLOK-3 testleri, Türkiye’nin Karadeniz’deki varlığını ve caydırıcılığını güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşının Karadeniz’deki deniz güvenliğini tehdit ettiği bir ortamda, Ankara’nın bu tür adımları, hem kendi savunma ihtiyaçlarına hem de bölgedeki dengeleri koruma çabalarına yönelik. Türkiye’nin bu testle birlikte NATO ittifakı içinde balistik bir füze ile deniz hedefini vuran ilk üye ülke olduğu belirtiliyor. Bu da Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı ve Türkiye’nin müttefikleri nezdindeki konumunu güçlendiriyor.

#10
Foto - Türkiye balistik füzeyi ateşledi Rusya ayağa kalktı: Bu sadece bir füze denemesinden ibaret değil

Türkiye’nin TAYFUN BLOK-3 ile yaptığı bu denemeler, savunma sanayiindeki yeteneklerinin giderek arttığını gösteriyor. Füzenin hareketli deniz hedeflerini vurabilmesi, Türk ordusuna önemli bir taktik avantaj sağlıyor. Ayrıca, bu tür testlerin Türkiye’nin askeri teknolojilerini geliştirme ve ihraç etme potansiyelini de artırdığı söylenebilir. Önümüzdeki dönemde, özellikle TAYFUN BLOK-4 gibi daha uzun menzilli varyantların geliştirilmesiyle, Türkiye’nin bu alandaki varlığının daha da güçleneceği tahmin ediliyor.

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Yorumlar

hasel

Mükemmel,sevindirici haber.Tayfun3,4,5,6,7...diye gitsin.Hareketli hedeflere,kilitlenerek gitmesi ve vurması çok önemli.Deniz hedefini vuran ilk ülke oluşu da ayrı bir başarı.Tekrar yazıyorum:Mekke anlaşaması son derece isabetli olmuştur ve yakında birçok devletinde dahil olabileceğini tahmin ediyorum.Ülkemiz 2030 yılından sonra da artık DÜNYA GÜCÜ haline tam gelecektir inşallah.

Ali

Inşallah Aminnnn
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