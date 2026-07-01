Kendi işini kurmak isteyenlere hibe yağdı! Bu destekleri sakın kaçırmayın
Bakan Işıkhan, devletin dezavantajlı vatandaşları üretim zincirine dahil etmek adına tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bakan Işıkhan, devletin dezavantajlı vatandaşları üretim zincirine dahil etmek adına tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) engelli ve eski hükümlülere yönelik destek programı kapsamında mayıs ve haziranda 310 projeye toplam 162 milyon lira destek sağlandığını bildirdi.
Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, dezavantajlı grupları destekleyerek işgücünü ve üretimi güçlendiren programları uygulamaya devam ettiklerini belirterek, "Engelli ve eski hükümlü kendi işini kurma hibe desteği, engellilere yönelik mesleki eğitim ve destekli istihdam programlarımız ile vatandaşlarımızın yanında olduk.
Mayıs ve haziran aylarında 310 projeye toplam 162 milyon lira destek sağladık. Çalışma hayatının her alanında İŞKUR yanınızda." ifadelerini kullandı.
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