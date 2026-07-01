Türkiye'nin F-35 alma ihtimali uykularını kaçırdı: Onlarca yılımızı etkileyebilir

Militaire'in analizinde, F-35 başlığının ötesinde Washington açısından daha kritik bir soru bulunduğu vurgulandı. Haberde, "Asıl mesele, ABD'nin Rusya ile savunma ve enerji alanlarında yakın iş birliğini sürdüren Türkiye'ye en gelişmiş havacılık teknolojisini verme stratejik riskini alıp almayacağıdır" değerlendirmesine yer verildi. Analize göre Washington'daki endişe yalnızca teknoloji transferiyle sınırlı değil. Böyle bir kararın ABD'nin diğer müttefiklerine vereceği siyasi mesajın da tartışma konusu olduğu belirtildi.