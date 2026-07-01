Türkiye'nin F-35 alma ihtimali uykularını kaçırdı: Onlarca yılımızı etkileyebilir

Yunan basınında yer alan analize göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Erdoğan-Trump görüşmesinin hazırlıkları için yoğun bir diplomasi yürütüyor. Militaire, Barrack'ın kariyer diplomatı olmamasına rağmen Donald Trump'a yakınlığıyla öne çıktığını yazdı. Haberde, iş insanı kimliğiyle tanınan Barrack'ın Trump'ın uzun yıllara dayanan dostu ve ortağı olduğu, Lübnan kökenli Amerikalı diplomatın Orta Doğu'yu yakından bildiği ifade edildi. Analizde ayrıca Barrack'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile güçlü ilişkilere sahip olduğuna dikkat çekilerek, bölgesel gelişmelerde etkili bir isim olduğu belirtildi.