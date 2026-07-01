'Dolara yatırım yapan biter' diyordu! Necmettin Batırel açıkladı, kur 5 lira değişecek

Merkez Bankasının brüt rezervleri geçen hafta 5,1 milyar dolarlık artışla, 157,2 milyar dolara ulaştı. Net rezervler 7 milyar dolar arttı, 52 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler de 5,5 milyar dolarlık yükselişle 34,6 milyar dolar oldu. Rezervlerdeki artışa Carry trade yoluyla ülkeye yurt dışından giren fonlar yol açtı. Yabancı yatırımcılar bir haftada 465,7 milyon dolarlık hisse 434 milyon dolarlık tahvil olmak üzere toplam 900 milyon dolarlık yüksek alım yaptı. Vatandaş döviz satarken şirketler alıma geçti. Bireysel hesaplar 133 milyon dolar azaldı, tüzel kişilerin mevduatı 1,6 milyar dolar arttı. Şirketler, gelecekteki ithalat yükümlülüklerini ve dış borç ödemelerini güvenceye almak için bu dönemdeki likiditeyi fırsat bildi. Ayrıca Dolar/TL kurunun 46,50 seviyelerini aşarak hareketlenmesi üzerine firmalar döviz açık pozisyonlarını kapatmayı tercih etti...