Özgür’cülerden parti içinde parti! Korsan başkandan korsan bürolar
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevden alınan il başkanları bir bir hala kendini genel başkan sanan Özgür Özel’in korsan bürolarına dönüşüyor. Bir çok il başkanı gibi dün görevden alınan CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdermir de “Bizim tanımadığımız ve bundan sonra da tanımayacağımız mutlak butlan heyeti tarafından görevden alınmış bulunuyorum. Ben görevimin başındayım. Hiç üzülmedim. Bundan sonra Özgür Özel İrtibat Bürosu olarak görevime devam edeceğim" dedi.