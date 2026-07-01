Özgür’cülerden parti içinde parti! Korsan başkandan korsan bürolar

Özdemir açıklamasının devamında, "Biz kısa bir süreliğine ceketimizi buraya bırakıyor gidiyoruz. Çok kısa bir süre sonra gelip tekrar buradaki ceketimizi giyeceğiz. Kimse bundan emin olmasın, kesinlikle ve kesinlikle biz buraya 6 ay olur, 3 ay olur, 5 ay olur, biz bu baba ocağına tekrar geri döneceğiz. Daha önce genel başkanlarımızın söylediği gibi binalar bizim için önemli değil. Bizim binalarımızla insanların üzerinde bir itibarımız olmaz. Biz yüreğimizle, başımızla, insanların gönlünde taht kurarak bir yere gelebiliriz. Bu noktada da bütün örgütüm önemli bir hassasiyet gösteriyor. Bu konuda fevkalade bir duyarlılık gösteriyor. O yüzden biz daha güçlü Bu tip davranışlar bizi daha çok birlik ve beraberlik içine sokuyor, daha çok kenetleniyoruz, daha çok birlikte oluyoruz. O yüzden biz bu durumdan rahatsız değiliz. Benim görevden alınmam benim için bir şeref madalyasıdır. Bu şerefi ben ve tüm ailem onurla taşıyacağız. Bunları tarih yazacaktır. Tarihe geçmiş olmaktan da son derece gurur duyuyorum" dedi.