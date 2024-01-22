Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

Masala çayı, Hindistanın en çok sevilen içeceğidir. 5000 yıllık süreçten sonra günümüzdeki halini almıştır. Süt ile baharatların birleştiği enfes bir karışımdır. Hindistan’a özel bir çay olan masala, bir takım baharat ve bitkilerin karışımından elde ediliyor. Masalanın kelime manası da karışık baharatlarla harmanlaşmış çay demektir. Başta Hindistan ve çevresi olmak üzere Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde fazlaca tüketilen ünlü bir sıcak içecek olan masala, özellikle kış aylarında insanlar tarafından tercih ediliyor. Süt ile harmanlaşmış baharatların aroması ile elde edilmiş bir çay olarak tüketebiliriz. Bu coğrafyada kahveden daha popüler olan masala, sağlığa da oldukça faydalı. Birçok bitki ve baharattaki vitamin ve minerali tek bir içecekten alabileceğiniz doğal bir antibiyotik niteliğinde bir çaydan bahsediyoruz. Günlük enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek şifalı bir karışım olan masala çayı nedir, hangi otlar ve baharatlarla yapılır, faydaları nelerdir? Makalemizde bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.