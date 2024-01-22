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Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

2024-01-22 17:54:32
Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

Masala çayı özellikle Hindistan bölgesinde sıkça tüketiliyor. Sağlığa faydaları nedeniyle Türkiye'de de son dönemde trendler arasına girdi.

#1
Foto - Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

Masala çayı, Hindistanın en çok sevilen içeceğidir. 5000 yıllık süreçten sonra günümüzdeki halini almıştır. Süt ile baharatların birleştiği enfes bir karışımdır. Hindistan’a özel bir çay olan masala, bir takım baharat ve bitkilerin karışımından elde ediliyor. Masalanın kelime manası da karışık baharatlarla harmanlaşmış çay demektir. Başta Hindistan ve çevresi olmak üzere Güney Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde fazlaca tüketilen ünlü bir sıcak içecek olan masala, özellikle kış aylarında insanlar tarafından tercih ediliyor. Süt ile harmanlaşmış baharatların aroması ile elde edilmiş bir çay olarak tüketebiliriz. Bu coğrafyada kahveden daha popüler olan masala, sağlığa da oldukça faydalı. Birçok bitki ve baharattaki vitamin ve minerali tek bir içecekten alabileceğiniz doğal bir antibiyotik niteliğinde bir çaydan bahsediyoruz. Günlük enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek şifalı bir karışım olan masala çayı nedir, hangi otlar ve baharatlarla yapılır, faydaları nelerdir? Makalemizde bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

#2
Foto - Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

Milligazete'ye göre; Masala, Hindistan ve Güney-Doğu Asya medeniyetlerinde yaklaşık 5 bin yıllık bir süre içinde gelişerek günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiştir. O zamanlar da her yenilebilir ot ve baharat demlenerek tüketiliyormuş. Fakat o dönemlerde kaynatılmış baharatlara süt ve çay yaprakları ilave edilmiyordu. Çay tarihçileri, çay uzmanları, bahçıvanlar ve Hindistandan gelen yolcu ve tüccarların etkisi ile baharat karışımlarına süt eklendiğini tahmin edilebiliyor.

#3
Foto - Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

1930’lu yıllarda Hindistan’da insanlar çay tüketimine teşvik ediliyordu; ancak yetiştirilen çay yaprakları oldukça pahalıydı. Bu nedenle Hindistan’da yaşayan yöre halkının içeceklerini daha lezzetli ve aromalı hale getirmek için süt ve baharatı harmanlamaya başladılar. 1960’lı yıllarda Hindistanlılar arasında masala çayının popülaritesi arttı. Masalanın gelişim sürecinde İngilizlerin rolü bulunduğu belirtiliyor. 20. yüzyılın başlarında İngiliz sermayeli Hindistan Çay Topluluğu, tekstil fabrikalarında ve madenlerde çalışan işçilerini çay molasına teşvik etti.

#4
Foto - Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

Çayı burada ucuz fiyatlarla sattılar. Çoğu işçi için alışkanlığa dönüşen masala, popüler bir içecek oldu. Masala çay dükkanları zaman içinde erkeklerin sosyalleştikleri mekanlar haline geldi.

#5
Foto - Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

Daha önce de belirttiğimiz gibi Hindistan’a özel, coğrafyada kahveden daha meşhur bir çay türü olan masala, çeşitli baharatlar, otlar ve sütle hazırlanıyor. Bitki çayı olarak tanınsa bile bir bitki çayı değil. Hint dilinde “Masala Chai” adıyla biliniyor. Hint usulü baharat ve otların harmanından elde ediliyor. Süt ile birlikte tüketildiğinde kahve yerine tercih nedeni haline geliyor. Zaten görünüşü de sütlü kahveye benziyor. Başta Hindistan olmak üzere Uzakdoğu ve Güney Asya ülkelerinde oldukça popüler olan masala, son yıllarda Batıda da popülaritesi artan bir çay türü haline geldi. Batı ülkelerinde ek olarak daha çok krema ve süt ilave edilebiliyor. Popüler kafelerde masala, bol sütlü ve kremalı olarak “chai latte” ismiyle servis ediliyor.

#6
Foto - Kemikleri beton gibi yapan çay talep gördü! Hindistan'da sabah akşam içilen Masala çayı: Neye iyi gelir? Faydaları

Bu kadar fazla ot ve baharat karşımının bir arada olduğu masala, doğal olarak insan sağlığı üzerine birçok faydası da bulunuyor. Masala çayı yapılırken yağ oranı az süt kullanılması ve şeker kullanılmaması öneriliyor. Tabi aşırıya kaçmamak şartı ile damak zevki uygunluğunuza göre bunları da kullanabilir. İşte faydalarından birkaç tane; Süt ve bitkilerde bulunan kalsiyum; kemik ve diş yapısının gelişimine ve korunmasına yardımcı olur. Bu karışım besinlerin sindirimine destek verir. Metabolizmayı canlı tutar kilo vermeye yardımcı olur. Kalp, akciğer ve böbrekler üzerinde olumlu etkileri vardır. Beriberi hastalığının tedavisi için tavsiye edilir.

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