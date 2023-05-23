2023-05-23 14:19:04 Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu
HDP işbirliği ve terör örgütleri PKK ile FETÖ'nün desteği sonrasında ilk tur seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 2 haftalığına Canan Kaftancıoğlu'nu bile millyetçilikle makyajladığı süreci Youtube'da imaj düzeltme operasyonuyla tamamladı. Vatansever oylara gözünü diken ama HDP'den de vazgeçemeyen Kılıçdaroğlu katıldığı Youtube yayınında kendisine yöneltilen PKK sorularına verdiği cevaplarla "yok artık" dedirtti!