Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

Kandil'den teröristler sizi takdir ediyorlar. Dolaylı olarak konuşturuluyorlar. Genel Başkan Yardımcınız Sezgin Tanrıkulu PKK'lı Erdal Er ile röportaj yapıyor ve kendisinden 'dostum' diye söz ediyor. Bugün Genel Başkan Yardımcınızın dostunun sizi takdir etmesi, size destek çağrısı yapması çok mu anormal bir durum?