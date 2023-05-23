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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

2023-05-23 14:19:04
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

HDP işbirliği ve terör örgütleri PKK ile FETÖ'nün desteği sonrasında ilk tur seçimleri kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu 2 haftalığına Canan Kaftancıoğlu'nu bile millyetçilikle makyajladığı süreci Youtube'da imaj düzeltme operasyonuyla tamamladı. Vatansever oylara gözünü diken ama HDP'den de vazgeçemeyen Kılıçdaroğlu katıldığı Youtube yayınında kendisine yöneltilen PKK sorularına verdiği cevaplarla "yok artık" dedirtti!

#1
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

7'li koalisyon masasının adayı Kemal Kılıçdaroğlu ilk tur seçimde vatanseverlere sırtını dönmek pahasına HDP ile işbirliği yaparak PKK'nın açık desteğini almış, hesabının tutmadığını gösteren seçim sonuçlarının ardından taktik değiştirmişti. Milliyetçi oyları kendine çekmek için çabalayan Kılıçdaroğlu HDP'den de vazgeçememesi nedeniyle seçmende karşılık bulamadı. Son olarak youtube programlarıyla kendine alan açmak isteyen CHP Genel Başkanı burada kendisine sorulan PKK sorularına ya geçiştiren yanıtlar verdi ya da açıkça yalan söyledi.

#2
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

YOUTUBE YAYININDA PKK SORULARININ KİMİNİ GEÇİŞTİRDİ, KİMİNİ YALANLA SAVUŞTURDU Kendisine katıldığı Youtube programında yöneltilen PKK, FETÖ gibi örgütlerin desteği ve bununla ilgili sorulara kaçamak cevaplar veren Kılıçdaroğlu bazı sorularda açık açık yalan söylemeyi tercih etti.

#3
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

SEZGİN TANRIKULU SORUSU Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında çarpıcı bir soru yöneltildi. PKK cenazelerinin müdavimi, SİHA ve İHA'ların düşmanı Tanrıkulu'nun PKK'lı isimlerle olan dostluğu sorulan Kılıçdaroğlu verdiği cevaplarla "Pes" dedirtti.

#4
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

Kılıçdaroğlu son birkaç gündür sarıldığı PKK'lıların kendisine dolaylı yoldan destek vermeleri için konuşturulduğu tezini yineledi.

#5
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

YARDIMCINIZA 'DOSTUM' DİYEN PKK'LI İSMİN SİZE DESTEK VERMESİ ANORMAL Mİ? Bunun üzerine Kılıçdaroğlu'na sert bir soru geldi. İşte Kılıçdaroğlu'na sorulan soru:

#6
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

Kandil'den teröristler sizi takdir ediyorlar. Dolaylı olarak konuşturuluyorlar. Genel Başkan Yardımcınız Sezgin Tanrıkulu PKK'lı Erdal Er ile röportaj yapıyor ve kendisinden 'dostum' diye söz ediyor. Bugün Genel Başkan Yardımcınızın dostunun sizi takdir etmesi, size destek çağrısı yapması çok mu anormal bir durum?

#7
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

SEZGİN TANRIKULU TERÖR KARŞITIYMIŞ! Bu soru karşısında verdiği cevapla herkesi şaşırtan Kemal Kılıçdaroğlu adeta arşivlerle ve seçmenin aklıyla bir kez daha alay etti. 7'li koalisyon masasının adayı Tanrıkulu hakkında "Şimdi bakın şöyle. Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da Baro Başkanlığı yaptı. Ve terör örgütünün Diyarbakır'da en etkin olduğu dönemlerde terör örgütüne karşı davrandı. O dönemde terör örgütüne karşı çıkan kişidir"

#8
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

İŞTE KILIÇDAROĞLU'NUN TERÖR KARŞITI DEDİĞİ VE CHP'DE 2 NUMARA YAPTIĞI SEZGİN TANRIKULU Youtube kanalı yayınında oy odaklı söylemlerle savunduğu ve hiç utanma emaresi göstermeden 'terör karşıtı' dediği Sezgin Tanrkulu gerçekte PKK cenazelerinde sık sık boy gösteren, PKK'lıların sözde haklarını arayan derneklerde Selahattin Demirtaş ile kol kola olan ve terör örgütüne adeta dünyayı dar eden milli SİHA ve İHA'larımızla ilgili tehditler savurarak gelir gelmez onların işini bitireceklerini söyleyen bir isim.

#9
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

TSK'YA KİMYASAL SİLAH KULLANDIĞI İFTİRASI Ayrıca Sezgin Tanrıkulu terörist PKK'lılara yönelik olarak Türk ordusunun kimyasal silah kullandığını ve iddialara ilişkin görüntüleri izlediğini belirtti.

#10
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu'nun Youtube yayınında PKK sorusuna hiç utanmadan verdiği cevap gündem oldu

Kılıçdaroğlu kendisine yönelik gelen soruya verdiği cevapla Devlete "katil" diyen Canan Kaftancıoğlu'nun ardından teröristlerin "Dostum" dediği Sezgin Tanrıkulu'nu da "vatansever" yaparak koruması altına aldı!

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