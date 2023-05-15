2023-05-15 13:02:07 Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!
Eski CHP'li Mehmet Sevigen, seçim sonuçlarını yorumladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir dille eleştiren Sevigen, "Kendi öz evladını dışarıya koyarsan, Atatürkçü komutanları Silivri zindanlarına atan Sadullah Ergin'i getirip Çankaya'nın göbeğinde milletvekili adayı yaparsan; sana oy verirler mi? FETÖ'nün adamını getirirsen sana oy verirler mi! Kırk haramilerini de alsın gitsin" ifadelerini kullandı. İşte Sevigen'in çok konuşulacak açıklamaları...