Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

"Onlar kendileri de inanmıyorlar ikinci tura kaldıklarını, inansalardı zaten ben çok üzülüyorum. Biz CHP'yi bunun için kurmadık biz 2'nci dönem kurucusuyuz. Herkes lambaları kapatmadan umutla beklerlerdi şimdi sandıkta bağırıyorlar bırakmayın.