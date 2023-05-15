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Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

2023-05-15 13:02:07
Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Eski CHP'li Mehmet Sevigen, seçim sonuçlarını yorumladı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert bir dille eleştiren Sevigen, "Kendi öz evladını dışarıya koyarsan, Atatürkçü komutanları Silivri zindanlarına atan Sadullah Ergin'i getirip Çankaya'nın göbeğinde milletvekili adayı yaparsan; sana oy verirler mi? FETÖ'nün adamını getirirsen sana oy verirler mi! Kırk haramilerini de alsın gitsin" ifadelerini kullandı. İşte Sevigen'in çok konuşulacak açıklamaları...

#1
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı televizyon programında seçim sonuçlarını değerlendirdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun süreci yanlış yönettiğinin altını çizen Sevigen, şunları söyledi...

#2
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

"Onlar kendileri de inanmıyorlar ikinci tura kaldıklarını, inansalardı zaten ben çok üzülüyorum. Biz CHP'yi bunun için kurmadık biz 2'nci dönem kurucusuyuz. Herkes lambaları kapatmadan umutla beklerlerdi şimdi sandıkta bağırıyorlar bırakmayın.

#3
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Sandıkları bırakmayanlar yıllarda CHP'ye emek vermiş, ailesinin parasını götürmüş, bu insanlar emekçi insanlar bu insanlar acı çekiyor. Her seçimde böyle oluyor.

#4
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Kemal Bey genel başkan olduktan sonra anlatmaya başladık, yanında 4-5 dalkavuk oldu en büyük kral sensin senden daha büyük kral yok dedi.

#5
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Laiklik kelimesini ağzına almayanları yanına aldı, yanına aldıkları Temel Karamollaoğlu, Meral Akşener, bilir kişi Davutoğlu, dünyanın en çapsız başkanı dediği Davutoğlu'nu yanına aldı. Bütün arkadaşlarını dışarıda bıraktı. Bunlar sana oy vermedi ki nasıl kazanacağız?

#6
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Davutoğlu ben 90 yaşındaki halamı Kemal Bey'e oy vermeye ikna edemiyorum dedi. Bunlar bize oy vermiyorlar, Akşener Çankaya'da konuştukları zaman Kemal Bey aday olmayın İYİ Partiler hem size hem bize oy vermiyorlar dedi.

#7
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

İlk defa elimizde bulunan fırsatı biz hırs yüzünden kaybettik.

#8
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

"ATATÜRKÇÜ KOMUTANLARI ZİNDANLARA ATAN SADULLAH ERGİN…" Kendi öz evladını dışarıya koyarsan, Atatürkçü komutanları Silivri zindanlarına atan Sadullah Ergin'i getirim Çankaya'nın göbeğinde milletvekili adayı yaparsan sana oy verirler mi?

#9
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

"FETÖ'NÜN ADAMINI GETİRİRSEN SANA OY VERİRLER Mİ!" Fetullah Gülen'in bir numaralı adamını getirip İzmir'in bir numaralı bölgesinden Yüksel Taşkın'ı getirirsen sana oy verirler mi?

#10
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Kendi çizgisini bıraktı dışında bütün kendisine uymayan kendi yapısına oy vermeyecek insanları parlamentoya taşıdı. Bizim laik demokratik cumhuriyetten yana olmayan 75 milletvekilini listeye koydu bunların 25 tanesi kazandı.

#11
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

'İSTİFA ETMESİ GEREKİR' CHP Genel Başkanlığı'ndan bugün istifa etmesi gerekir. Bir de sokağa çıkmış Tayyip Erdoğan oy kaybetti diyor, burada kaybeden biziz.

#12
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Kırk haramilerini alsın gitsin Babacanları, Karamollaoğlu'nu alsın gitsin, Meral Akşener'i kimi alıyorsa alsın gitsin, CHP'nin genel başkanlığından derhal istifa etmesi gerekir.

#13
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Ben emaneti teslim ediyorum, bırakıyorum demesi lazım. Hani altılı masa buluşacaklardı? Bütün partiler değerlendiriyoruz. MHP değerlendiriyor nerede bizim parti kurmayları?

#14
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Toplanamıyorlar bile, umurlarında değil, ilk defa solun bir şansı vardı solun şansını Kemal Bey kendi adaylığı için memurun, dar gelirinin elinden aldı.

#15
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Ben emaneti teslim ediyorum, bırakıyorum demesi lazım. Hani altılı masa buluşacaklardı? Bütün partiler değerlendiriyoruz. MHP değerlendiriyor nerede bizim parti kurmayları?

#16
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Toplanamıyorlar bile, umurlarında değil, ilk defa solun bir şansı vardı solun şansını Kemal Bey kendi adaylığı için memurun, dar gelirinin elinden aldı.

#17
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Neden Kemal Bey istifa etsin demiyoruz?

#18
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

Oradaki kurmayları ile beraber ses çıkarmayan, liste yapılırken alevi dernekleri ses çıkarmadı. Alevi sanatçılar ses çıkarmaz mı, demokrat sanatçılar ses çıkarmaz mı?"

#19
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

#20
Foto - Kemal Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı! Kırk haramilerini de alsın gitsin!

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