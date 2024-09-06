Kelle paça, tarhana, işkembe, ezogelin tam zamanı... İşte şifa kaynağı çorbaların hiç bilinmeyen faydaları

BALKABAĞI ÇORBASI! İçeriğinde antioksidanlar, C vitamini, E vitamini ve beta karoten içeren balkabağı, göz sağlığını destekler ve gözde oluşabilecek dejeneratif hasarları önlemeye yardımcıdır. Vücudu mikroplardan korur, iltihapların iyileşmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Kalp sağlığını koruyucu özelliğe sahip olan balkabağı, tansiyonun düzenlenmesinde etkilidir. Kandaki glikoz seviyesini azaltmaya yardımcıdır ve ayrıca kandaki insülin miktarının azalabilmesi için de zemin hazırlayarak diyabet riskini azaltır. ARABAŞI ÇORBASI! Anadolu'nun birçok yöresinde, içine konan malzemelerde ufak tefek değişiklikler olsa da arabaşı çorbası, adeta bir şifa kaynağıdır. Un ve yağın kavrulması ile oluşturulan hamurun tavuk suyu ile kaynatılmasıyla yapılan arabaşı çorbası, kışın vazgeçilmezlerinden biridir. ALACA ÇORBASI! İçindeki nohut, buğday ve mercimekle oldukça doyurucu bir çorba olan alaca çorbası, vücut direncini artırıyor. Besleyici bir çorba olan alaca çorbası, tarhun otu ilavesiyle adeta damakları şenlendiriyor. KELLE PAÇA ÇOBARSI NASIL YAPILIR? Küçük ve büyükbaş hayvanların kesilmiş kafa ve ayak bölümlerinden yapılan kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte Gaziantep usulü kelle paça çorbası tarifi... Birçok hastalığa şifa olan Gaziantep usulü kelle paça tarifi, malzemeleri ve yapım aşamasını şu şekilde: Gerekli olan malzemeler 1 adet koyun kellesi, 1 adet dana dili, 4-5 baş sarımsak, 3-4 limonunun suyu, Kırmızı pul biber, Tuz. KELLE PAÇA YAPIMI Kellenin arka tarafındaki kursak bölümünü kesiyoruz. buradan su akıtarak kellenin içini iyice temizlemiş oluyoruz. Dana dilininde arka tarafındaki kemikli kısmı varsa kesip çıkartıyoruz. Bütün malzemeleri geniş bir kaba alıp sürekli suyunu değiştirmek süreti ile 4 saat kadar suda bekletiyoruz. Böylece içindeki bütün kanı çıkmış olur. Temizlenmiş malzemelerimizi tenceremize alıp ocağa yüksek ateşe koyuyoruz. Kaynadıkça üzerinde biriken kefi (köpük) alıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir ama suyun berrak olması için gerekli. İyice kefini aldıktan sonra altını kısıp kapağını kapatıyoruz. Kelle çabuk piştiği için 3 saat sonra kontrol edip piştiyse alabilirsiniz, fazla pişerse kemikleri ete karışır. Dil biraz daha geç pişer o yüzden 1 saat kadar daha pişirebilirsiniz. Pişen malzemeyi tepsiye alıp kemiklerinden ayırıyoruz. Dilin üstündeki sert kabuğu da atıyoruz ve dili de didikliyoruz. Bizim bakır kaplarımız olduğu için porsiyonluk olarak hazırlıyoruz ama tencerede de yapılabilir. Sarımsak dövülecek, tuz, kırmızı biber ve limon suyu konulur. Damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz.