Kelle paça, tarhana, işkembe, ezogelin tam zamanı... İşte şifa kaynağı çorbaların hiç bilinmeyen faydaları

Ayrıca işkembe çorbası içerdiği malzemelerden dolayı bir enerji verici görevi görür. İşkembe çorbası kolesterolü düzenleyici bir etki yapar. Kanser hücrelerinin bölünmesi ve çoğalmasını engellemek için bol miktarda işkembe çorbası içerek gerekli antioksidanı alabilirsiniz. Pirinç çorbasının ana maddesi olan pirincin 100 gramı yaklaşık 360 kalori içerir. Ayrıca, B1, B2, C ve E vitaminleri ile sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri bakımından zengindir. Yüksek tansiyonu düşüren ve hazmı kolaylaştıran pirinç çorbası, vücuttaki fazla suyu çekerek toksin maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içeren kereviz çorbası, iştah açıcı bir çorbadır. Stres etkilerini azaltır, sinir yorgunluğunu giderir. Öksürüğün kesilmesini sağlar, kanı temizler, sivilceleri azaltır ve böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur. Hipertansiyonun ve kolesterolün düşmesini; romatizmal şikâyetlerin azalmasını sağlayan kereviz çorbası, anne sütünü artırır. ZENCEFİLLİ HAVUÇ ÇORBASI! Zencefili ve havucu cümle içinde kullandığınızda dahi iyileştirici bir özelliği olduğu yönünde bir algımız oluşuyor. Zencefil, havuç, soğan ve sarımsağın kullanıldığı bu çorba, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, cildi sağlığına kavuşturuyor, kanser oluşumunu önlüyor. Kalp ve damar sağlığını koruyan zencefilli havuç çorbası, diyabeti kontrol ediyor ve sindirim sistemi problemlerini azaltıyor. Besin değeri ve kalorisi yüksek bir sebze olan nohut, yuvalama çorbasının başlıca unsurudur. Bol miktarda nişasta ve azot içeren yuvalama çorbası, bitkisel protein ve B vitaminleri ile demir, kalsiyum, fosfat ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir.