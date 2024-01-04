Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

“Kelime-i Tevhid'i görünce (ne olduğunu da bilmediği için) kızgın bir boğaya dönüşen üniversiteli gençliğe sahibiz. İyi bir üniversitede okuyan bir mühendislik öğrencisi, babası-dedesi yaşındaki adamı elinde ne yazdığını anlamadığı ama İslam'la özdeşleştirdiği bir flama-bayrak yüzünden yumruklayabiliyor. Maalesef, bir kurt köpeğini görünce bunu Türklükle eşdeğerleyen fakat Kelime-i Tevhid'i Türklükle bağdaştıramayan azımsanamayacak bir gençlik kesimine sahibiz. Burada şüphesiz yüzyıllık Kelime-i Tecrid'in büyük payı var. Geçen yüzyılda CHP'nin şekillendirdiği eğitim ve toplum modeli, milletimizin tarihle bağlantısını dinamitlediği gibi köksüz, temelsiz, ucube bir dünya görüşüne sahip gençlik ortaya çıkarmıştır. Kelime-i Tevhid'i görünce bunu bir tehdit olarak algılayan bir nesil söz konusu.