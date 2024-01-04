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Medya
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Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

2024-01-04 16:27:42
Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

Kurtuluş Tayiz, Kelime-i Tevhid'i görünce (ne olduğunu da bilmediği için) kızgın bir boğaya dönüşen üniversiteli gençliğe sahip olduğumuzu belirtti. “Maalesef, bir kurt köpeğini görünce bunu Türklükle eşdeğerleyen fakat Kelime-i Tevhid'i Türklükle bağdaştıramayan azımsanamayacak bir gençlik kesimine sahibiz” diyen Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

#1
Foto - Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

“Kelime-i Tevhid'i görünce (ne olduğunu da bilmediği için) kızgın bir boğaya dönüşen üniversiteli gençliğe sahibiz. İyi bir üniversitede okuyan bir mühendislik öğrencisi, babası-dedesi yaşındaki adamı elinde ne yazdığını anlamadığı ama İslam'la özdeşleştirdiği bir flama-bayrak yüzünden yumruklayabiliyor. Maalesef, bir kurt köpeğini görünce bunu Türklükle eşdeğerleyen fakat Kelime-i Tevhid'i Türklükle bağdaştıramayan azımsanamayacak bir gençlik kesimine sahibiz. Burada şüphesiz yüzyıllık Kelime-i Tecrid'in büyük payı var. Geçen yüzyılda CHP'nin şekillendirdiği eğitim ve toplum modeli, milletimizin tarihle bağlantısını dinamitlediği gibi köksüz, temelsiz, ucube bir dünya görüşüne sahip gençlik ortaya çıkarmıştır. Kelime-i Tevhid'i görünce bunu bir tehdit olarak algılayan bir nesil söz konusu.

#2
Foto - Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

Son 20 yılda Erdoğan liderliğindeki AK Parti yönetiminin çabaları, bu tarihsel tahribatı onarmaya yetmemiştir. Özellikle Milli Eğitim ve Diyanet'in bu konularda yetersiz kaldığı görülmüştür. Küreselcilerin, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından İslamiyet'i büyük bir tehdit olarak görmesi, Türk siyasinde de izdüşümlerini bulmuştur. Son yıllarda, Batı'da gelişen aşırı sağcı Türk ve İslam düşmanı siyasi akımların adi bir kopyası da Türkiye'ye ihraç edilmiştir. İslamiyet'i El Kaide, IŞİD, DEAŞ gibi terör yapılanmalarıyla özdeşleştirerek sosyal- siyasal -kültürel alanlarda ayrıştırıcı bir rol oynamaya başlamışlardır.

#3
Foto - Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi

Verili koşulların da elverişli olması sebebiyle bu faşist odaklar kışkırtabilecekleri bir gençliğe ve tabana da sahipler. Soğuk savaş yıllarındaki sağcı-solcu, Alevi-Sünni, Türk-Kürt ayrıştırmasının yerine şimdi de Türkçü-İslamcı karşıtlığını koymaya çalışıyorlar. Gençlik kesimi 1970'lerde, 90'larda olduğu gibi yine ayrılığı, nefreti, toplumsal çatışmayı körükleyenlerin hedefi konumunda. Geçmişte olduğu gibi kışkırtıcılara dokunulmaz ise ve kuklalar sadece içeriye alınırsa milleti tüketen bu döngü son bulmaz. Kadermiş gibi bizi takip eder.”

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