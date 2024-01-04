2024-01-04 16:27:42 Kelime-i Tevhid'i görünce birden kırmızı görmüş boğaya döndüler! Milli Eğitim ve Diyanet’le ilgili şok itiraf da peşi sıra geldi
Kurtuluş Tayiz, Kelime-i Tevhid'i görünce (ne olduğunu da bilmediği için) kızgın bir boğaya dönüşen üniversiteli gençliğe sahip olduğumuzu belirtti. “Maalesef, bir kurt köpeğini görünce bunu Türklükle eşdeğerleyen fakat Kelime-i Tevhid'i Türklükle bağdaştıramayan azımsanamayacak bir gençlik kesimine sahibiz” diyen Tayiz, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti: