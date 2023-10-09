Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

7. Kedilerin rüya gördüğüne dair kanıtlar İnsanların sıklıkla rüya gördüğünü biliriz ancak kediler de insanlar gibi rüya görebiliyor. Bilimsel olarak kanıtlanan bu durum REM (hızlı göz hareketi) uykusu sırasında, kedilerin beyin dalgaları insanların rüya gördüğü zamanlardaki gibi davranışlar sergiler. Bu nedenle kedilerin de insanlar gibi rüya gördüğü düşünülüyor. 8. Kediler ve parçalanmış kağıtlar Kedilerin parçalanmış kağıtlara karşı da oldukça büyük bir ilgisi vardır. Kağıt üzerine patileriyle vurarak avlanma içgüdülerini tatmin ederler. Basit bir oyun gibi gördükleri bu yöntem ile saatlerce kendilerini meşgul edebilir.