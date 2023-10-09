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Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

2023-10-09 10:35:02
Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

İnsanların can yoldaşı olan kedilerin bu özelliğini duyanlar şaşkına dönüyor. Sevimli ve eğlenceli bu canlıların eşsiz özellikleri sizi büyüleyecek. İşte kedilerin az bilinen özellikleri… Bakımı kolay olan kedilerin temizlik konusunda da oldukça titiz olduğu biliniyor. Sahiplerine Sadık olan kediler aynı zamanda bağımsız ve özgür bir ruha sahiptir. Kendilerini sevdirmek için 40 takla atan bu canlılar kimsenin tahmin etmeyeceği bazı özellikleri barındırıyor. Hisleri oldukça kuvvetli olan bu hayvanların geleceği sezdiği biliniyor. İşte kedilerin az bilinen özellikleri…

#1
Foto - Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

KEDİLERİN FARKLI 8 ÖZELLİĞİ 1. Gece görüşü Kedilerin geceleri çok iyi gördüğünü bilmeyen yoktur. Pupilleri o kadar genişleyebiliyor ki neredeyse tamamen siyaha dönüşebiliyor. Bu da göz içerisine daha fazla ışık alabilme ve gece avlanma durumunu kolaylaştırıyor.

#2
Foto - Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

2. Koku alma yetenekleri Kediler tahmin edemeyeceğiniz kadar keskin bir buruna sahiptir. Sizin fark etmeyeceğiniz çok zayıf kokuları bile anında anlayabilirler. Bu da çevredeki değişiklikleri kolay bir şekilde tespit etmesini sağlar.

#3
Foto - Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

3. Kediler ve su Kedi ve su arasında kimsenin anlayamadığı farklı bir ilişki vardır.Sudan hiç hoşlanmayan kediler uzak durmaya çalışırken bazıları da anlamlandıramadığımız bir şekilde fazla meraklıdır ve suyla oynamaktan hoşlanır.

#4
Foto - Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

4. Kedilerin inanılmaz esneklikleri Kedilerin vücutları oldukça esnek bir yapıya sahiptir. Diğer hayvanlara göre oldukça esnek bir kemik yapısına sahip olan kediler avlanırken ya da kaçarken dar alanlardan da kolayca geçebilir.

#5
Foto - Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

5. Kedilerin kendi kendilerine konuşma yetenekleri Kimsenin aklına bile gelmeyecek bu özellik herkese şaşkına çeviriyor. Hem birbirleriyle hem de İnsanlarla iletişim kurmak için farklı türde miyavlayan kediler dertlerini anlatmaya çalışıyor. Sinirli olduklarında ya da mutlu olduklarında farklı ifade kullanan kediler zaman zaman kendi kendilerine de konuşurlar.

#6
Foto - Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

6. Kedilerin kendi kendilerini tedavi yetenekleri Oldukça temiz olan kediler kendi tüylerini yalayarak temizlerler. Ancak bilmediğiniz bir şey var ki vücutlarında oluşan yaraları da kendi kendilerine tedavi edebilme yeteneğine sahiptirler. Yalayarak cildin hava almasını ve kendi doğal yağlarının ortaya çıkmasını sağlayan kediler cilt hastalıklarını da bu şekilde tedavi eder.

#7
Foto - Kedilerin bu özelliğini duyunca şoke olacaksınız! Kimse bunları bilmiyordu! Allah’ın şu işine bakın

7. Kedilerin rüya gördüğüne dair kanıtlar İnsanların sıklıkla rüya gördüğünü biliriz ancak kediler de insanlar gibi rüya görebiliyor. Bilimsel olarak kanıtlanan bu durum REM (hızlı göz hareketi) uykusu sırasında, kedilerin beyin dalgaları insanların rüya gördüğü zamanlardaki gibi davranışlar sergiler. Bu nedenle kedilerin de insanlar gibi rüya gördüğü düşünülüyor. 8. Kediler ve parçalanmış kağıtlar Kedilerin parçalanmış kağıtlara karşı da oldukça büyük bir ilgisi vardır. Kağıt üzerine patileriyle vurarak avlanma içgüdülerini tatmin ederler. Basit bir oyun gibi gördükleri bu yöntem ile saatlerce kendilerini meşgul edebilir.

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