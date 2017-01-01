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Kediciklerini oraya göndermiş! Azerbaycan'da da harekete geçtiler

  • Adnan Oktar örgütünün Azerbaycan yapılanması da deşifre oldu. Türkiye'de olduğu gibi Azerbaycan'da da örgüte yönelik önemli bir soruşturma başladığı belirtiliyor.Azerbaycan'da bulunan 200'ü aşkın Adnan Oktar örgütü üyesi Türkiye'de İbrahim Tuncer ve Didem Ürer ile bağlantılı olduğu belirlendi.​​

  • Örgüte finans ve kadın sağlayan Azerbaycan yapılanmasının Adnan Oktar operasyonundan sonra sosyal medya üzerinden örgüte tam destek vermesi Azerbaycan yetkilileri tarafından kayıt altına alındığı öğrenildi.

  • Yetkililer Azerbaycan topraklarında FETÖ gibi Adnan Oktar örgütüne de göz açtırmayacaklarını açıkladı.

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