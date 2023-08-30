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Kültür Sanat
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Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

2023-08-30 16:57:39
Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

Balıklıgöl’ün Kuzeyinde bulunan Tılfındır tepesindeki Sur’lar gün yüzüne çıkarılıyor.

#1
Foto - Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

Şanlıurfa’daki tarihi yapıları kent turizme kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Balıklıgöl’ün Kuzeyinde yer alan Tılfındır tepesindeki Sur’ları gün yüzüne çıkarıyor. Kızılkoyun Nekropol’ün üst kısmında yer alan betonarme yapılarınyıkım çalışmalarıyla birlikte Roma dönemine ait kentin antik Sur duvarları ortaya çıkmaya başladı.

#2
Foto - Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Şanlıurfa Müze Müdürlüğü tarafından başlatılan Arkeolojik kazılar ile birlikte Roma dönemine ait kentin antik Sur duvarları gün yüzüne çıkmaya başladı.

#3
Foto - Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin simgesi Balıklıgöl’ün Kuzey’i, Kızılkoyun Nekropol’ün üst kısmı Tılfındır Tepesindeki Roma dönemine ait antik Sur duvarlarının ortaya çıkarılması için kamulaştırılan betonarme yapıların yıkımının ardından alanda Arkeolojik kazı çalışmaları başlatıldı.

#4
Foto - Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

Arkeologlar gözetiminde gerçekleşen kazı çalışmalarında Roma dönemine ait antik Sur duvarları ortaya çıkmaya başladı. Kentin önemli surlarından biri olan Tılfındır Tepesindeki surların gün yüzüne çıkarılmasıyla birlikte kent turizmi önemli bir ivme kazanacak.

#5
Foto - Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

Tarihi Şanlıurfa Kalesi, Balıklıgöl Platosu, ve Müze Kompleksinin yer aldığı Kızılkoyun Nekropol ile adeta bir açık hava müzesini andıran Şanlıurfa her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

#6
Foto - Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

#7
Foto - Kazı çalışmaları sürüyor! Şanlıurfa'ya turizm müjdesi

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