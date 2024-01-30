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Kazdağları dronla görüntülendi

2024-01-30 12:22:42
Kazdağları dronla görüntülendi

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçesi yükseklerinde, Kazdağları’nda iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı dron kamerası ile görüntülendi.

#1
Foto - Kazdağları dronla görüntülendi

Kazdağları’nda iki gündür aralıksız devam eden kar yağışı özellikle ulaşımı olumsuz etkiliyor. Edremit - Yenice Karayolunda kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar oluşuyor.

#2
Foto - Kazdağları dronla görüntülendi

Karayolları ve Edremit Belediyesi ekipleri yolu açık tutmak için yoğun şekilde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

#3
Foto - Kazdağları dronla görüntülendi

Kazdağları’nda yoğun kar yağışı dron kamerası tarafından görüntülendi.

#4
Foto - Kazdağları dronla görüntülendi

Havadan çekilen görüntülerde Kazdağları’nın güzellikleri masalsı görüntüler ortaya koydu.

#5
Foto - Kazdağları dronla görüntülendi

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