Kaza yapan sürücüden takdir toplayan davranış

“Akşam saat 9-10 sıralarında aracımı şuan ki yere park etmiştim. Diğer arkadaş aracıma çarpmış. Park halinde geri geri gelirken görmediğini söyledi ve çok güzel bir not bırakmış. Kendisine duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben karşılığında bir masraf istemedim. Kendisi biraz duyarlı olduğu için, ‘ben masrafınızı karşılayacağım’ dedi. Bu yüzden, ben de kabul ettim artık. Yani normalde çok büyütülecek bir şey değil ama yine de duyarlılığından dolayı çok teşekkür ederim. Bu yazıyı görünceye kadar bir şey hissetmedim aslında. Bu yazıyı gördükten sonra zaten hemen aradım. Aynı şekilde benim de başıma gelse ben de aynı şekilde yapardım. Notta, ‘Sol ön farını yanlışlıkla kırdım. Beni ara kardeşim’ yazıyor. Ben de gece rahat uyuması için sadece teşekkür amaçlı aradım. Gece rahat uyacağını söyledi. Sadece onu söyledi, ‘bir hata yaptım’ dedi. Gelmek istedi ama işinden dolayı gelemedi. Ama masrafımı karşıladı. Çarpıp kaçmalar çok oluyor. Yani ben o durumlarda o arkadaşları kınıyorum. Yani öyle bırakıp bakıp kaçmak olmuyor.”