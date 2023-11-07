2023-11-07 11:13:41 Kayserili adamın evinin altından çıktı! Tam 2 bin yıllık dev hazine! Gören şaşkına dönüyor
Kayseri'de Mimar Sinan'ın evinin bulunduğu sokakta oturan 57 yaşındaki Mustafa Halıcıoğlu, 5 yıl önce tadilatına başladığı evinin altında 200 metre uzunluğunda 2 bin yıllık yer altı şehri buldu. Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Temsilcisi Prof. Dr. Osman Özsoy, "Burada tüneller ile geçiş yapılabilen birbirinden bağımsız en az 2 katman görünüyor. Kapadokya'daki yer altı şehirlerinin kapatma taşı özelliği, mekanizmaları, yaşam yerleri ve geçişlerin bire bir aynısı" dedi.