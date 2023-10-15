İç Anadolu'dan flaş “kazı” çıkışı! Az önce tüm dünyaya duyurdular

Kerkenes'de fil dişi parçaları çıkarıldı Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Şahmuratlı köyü yakınlarında Demir Çağı'nda milattan önce 600 yıllarında Medler tarafından kurulduğu tahmin edilen ve "Kerkenes Harabeleri" olarak da bilinen Pteria Antik Kenti'nde bu sezonki kazı çalışmaları tamamlandı. Çevresindeki 7 kilometrelik sur duvarı ve 2,5 kilometrekarelik yerleşim alanıyla dönemin en büyük yerleşim yeri olduğu değerlendirilen alanda 1993 yılından bu yana kazı çalışmaları sürüyor. Başkanlığını ABD'li Prof. Dr. Scott Branting'in yaptığı kazı çalışmalarında bu yıl fil dişi parçaları bulundu. - Büklükale'de Hitit döneminde deprem olduğu tespit edildi Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesindeki Büklükale mevkisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2009 yılında başlatılan kazı çalışmaları, her yıl mayıs ve haziran aylarında devam ediyor. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Japonyalı Doç. Dr. Kimiyoshi Matsumura'nın yürüttüğü çalışmalarda, milattan önce 15. yüzyılda Hititler döneminde meydana gelen depremin bölgede hasara yol açtığı belirlendi. Surun dış kısmında yürütülen çalışmalarda savaşta kullanılan 15 ok ucu bulundu ayrıca Geç Demir Çağı'ndan kalma, Kimmerlere ait olduğu düşünülen surun devamı tespit edildi. Bölgenin, milattan önce 2000 yılının ikinci yarısında Hitit İmparatorluğu döneminde önemli bir şehir merkezi olduğu belirlenen çalışmalarda, "Aşağı şehir" alanında Selçuklu dönemine ait bir mimari ve onun altında da Roma dönemine ait bazı malzemeler ve sikke çıkarıldı, buranın Roma döneminde de iskan olduğu anlaşıldı.