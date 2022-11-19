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Yaşam
7
Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

2022-11-19 17:49:38
Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

Yangın, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1068 Sokak’ta meydana geldi.

#1
Foto - Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir binanın altındaki atölyede kaynak yapıldığı sırada yangın çıktı.

#2
Foto - Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

Yangını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

#3
Foto - Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

#5
Foto - Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

#6
Foto - Kaynak yapılan atölyede yangın çıktı

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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