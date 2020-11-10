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Aktüel
5
Kaynak ustası adeta şov yaptı! Hem karada hem denizde...

2020-11-10 15:13:19
Kaynak ustası adeta şov yaptı! Hem karada hem denizde...

Batman'da kaynak ustasının hem karada hem de suda gidebilen icadı köy halkını şaşkına çevirdi.

#1
Foto - Veysel Eroğlu Baraj Gölünün, yaşadığı Balpınar beldesine kadar ulaşması üzerine kaynak ve sondaj ustası Ender Demir, kayık arayışına girdi. Demir, yaptığı sistemle kayığı hem suda hem de karada ilerletmeyi başardı.

Veysel Eroğlu Baraj Gölünün, yaşadığı Balpınar beldesine kadar ulaşması üzerine kaynak ve sondaj ustası Ender Demir, kayık arayışına girdi. Demir, yaptığı sistemle kayığı hem suda hem de karada ilerletmeyi başardı.

#2
Foto - Ender Demir,

Ender Demir, "Batman Hasankeyf’te yapılan baraj ile birlikte kayık alma gereği duydum araştırdım soruşturdum hazır olan bir kayık almak istedim. Araştırma sonucunda hem karada hem suda gidebilen özeliğe sahip olmadığı için kendim bir çalışma yapmaya karar verdim." dedi.

#3
Foto - Demir,

Demir, "Yeni kayık alsaydım bir araç da almış olacaktım ve 4 ila 5 kişi yardımına da ihtiyaç olacaktı indirip suya koyup tekrar sudan çıkartıp abraya bağlayacaktık, çok uğraşmalı olacaktı." diye konuştu.

#4
Foto - Demir,

Demir, "Ben de yeni bir icat yaptım hem karada hem suda gitme özeliğine sahip bir icat yaptım. Hem karada yürüyen hem de suda giden icadıma yaklaşık 8 ila 10 kişi binip barajın sularına girip dolaşıyoruz, geziyoruz tekrar sudan çıkıp karada köyümüze geliyoruz." sözlerini kullandı. Vatandaş Musa Aşık ise, "Aslında ilk başta gördüğüm zaman baya bir şaşırdık. Hem karada hem suda giden bir tekne yapmasına çok şaşırdık. İlk başta inanmamıştık böyle bir şey olacağına, kendi gözümüz ile gördük karayolundan gidip direkt suya girmesi, çıkması, kapının önüne gelmesi bizi şaşkına çevirdi. Arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. Daha ilerleyecek başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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