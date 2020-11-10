Kaynak ustası adeta şov yaptı! Hem karada hem denizde...

Demir, "Ben de yeni bir icat yaptım hem karada hem suda gitme özeliğine sahip bir icat yaptım. Hem karada yürüyen hem de suda giden icadıma yaklaşık 8 ila 10 kişi binip barajın sularına girip dolaşıyoruz, geziyoruz tekrar sudan çıkıp karada köyümüze geliyoruz." sözlerini kullandı. Vatandaş Musa Aşık ise, "Aslında ilk başta gördüğüm zaman baya bir şaşırdık. Hem karada hem suda giden bir tekne yapmasına çok şaşırdık. İlk başta inanmamıştık böyle bir şey olacağına, kendi gözümüz ile gördük karayolundan gidip direkt suya girmesi, çıkması, kapının önüne gelmesi bizi şaşkına çevirdi. Arkadaşı gerçekten tebrik ediyorum. Daha ilerleyecek başarılara imza atacağına inanıyoruz" diye konuştu.