ALO 191 Uyuşturucu ile Mücadele Danışma ve Destek Hattımız üzerinden 81 bin 398 çağrıyı karşıladık, 47 bin 338 motivasyonel arama gerçekleştirdik. Sağlıklı bir yaşam için bugün bir adım atın. Sigara ve tütün kullanımını bırakmak, bağımlılıkla mücadele konusunda destek almak için Sağlıklı Hayat Merkezlerimize ve Danışma Hatlarımıza başvurun. Kaybetmeden fark edin, sağlığınız için harekete geçin" ifadelerine yer verdi.