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Havada kuş uçurtmadı! NATO Zirvesi'ne koruma kalkanı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Havada kuş uçurtmadı! NATO Zirvesi'ne koruma kalkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde kuş uçurtulmadı.

#1
Foto - Havada kuş uçurtmadı! NATO Zirvesi'ne koruma kalkanı

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının NATO Liderler Zirvesi’nin hava sahası güvenliğini sağlama görevini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.

#2
Foto - Havada kuş uçurtmadı! NATO Zirvesi'ne koruma kalkanı

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

#3
Foto - Havada kuş uçurtmadı! NATO Zirvesi'ne koruma kalkanı

"NATO Liderler Zirvesi’nin hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, hava sahasında görevini başarıyla icra etti.

#4
Foto - Havada kuş uçurtmadı! NATO Zirvesi'ne koruma kalkanı

Sahip olduğu gelişmiş radar ve komuta kontrol yetenekleriyle görevini başarıyla yerine getiren HİK uçağımız, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlama kararlılığımızı bir kez daha ortaya koydu"

#5
Foto - Havada kuş uçurtmadı! NATO Zirvesi'ne koruma kalkanı

Paylaşımda, görevini tamamlayan uçağın fotoğraflarına yer verildi.

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