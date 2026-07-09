Havada kuş uçurtmadı! NATO Zirvesi'ne koruma kalkanı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde kuş uçurtulmadı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nde kuş uçurtulmadı.
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağının NATO Liderler Zirvesi’nin hava sahası güvenliğini sağlama görevini başarıyla gerçekleştirdiğini açıkladı.
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"NATO Liderler Zirvesi’nin hava sahası güvenliğini sağlamak amacıyla, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait E-7T Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı, hava sahasında görevini başarıyla icra etti.
Sahip olduğu gelişmiş radar ve komuta kontrol yetenekleriyle görevini başarıyla yerine getiren HİK uçağımız, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlama kararlılığımızı bir kez daha ortaya koydu"
Paylaşımda, görevini tamamlayan uçağın fotoğraflarına yer verildi.
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