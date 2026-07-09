İstanbul'da Niğdeliler gününde devlet erkanı bir araya geldi
İstanbul(akit) İstanbul Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen Niğde Tanıtım Günleri kutlanmaya başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul(akit) İstanbul Atatürk Millet Bahçesi'nde düzenlenen Niğde Tanıtım Günleri kutlanmaya başladı.
9-12 Temmuz tarihleri arasında Niğde'nin tarihi, kültürel, turistik ve gastronomik zenginlikleri İstanbullularla buluştu. Açılış,Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, ilin tanıtımı yöresel gösteriler.
Törene; Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İstanbul Valisi Davut Gül, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Niğde Valisi yaptığı konuşmada, Niğde'nin Kapadokya'nın güney kapısı olarak yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Tyana Antik Kenti'nin ihtişamı, Gümüşler Manastırı'nın eşsiz kaya mirası, Selçuklu'nun zarafeti ve Osmanlı'nın vakıf medeniyeti aynı şehrin farklı dönemlerine ait değerli miraslardır." ifadelerini kullandı.
Niğde'nin yalnızca tarihiyle değil, üretim gücüyle de öne çıktığını vurgulayan Vali, bereketli tarım arazileri, gelişen sanayisi, madencilik potansiyeli ve yükselen turizm vizyonuyla şehrin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü söyledi. Aladağlar ve Bolkar Dağları'nın uluslararası dağcılık ve doğa turizmi açısından büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali, Çiftehan Termal Kaynakları, Ketençimen Kayak Merkezi, Yeşilburç Köyü'nün mübadele kültürü, coğrafi işaretli ürünler ve zengin mutfağın da Niğde'nin turizm potansiyelini her geçen gün artırdığını ifade etti.
Enerji, sanayi, lojistik ve turizm alanlarında yapılan yatırımlarla birlikte organize sanayi bölgelerinin geliştiğini belirten Vali, Niğde'nin geleceğe daha güçlü hazırlandığını kaydetti. İstanbul'da yaşayan Niğdelilere de seslenen Vali, "Sizler sadece memleket hasreti çeken insanlar değil, bulunduğunuz her yerde Niğde'nin en güçlü temsilcilerisiniz. Her biriniz şehrimizin gönüllü tanıtım elçisisiniz." dedi. Etkinliğin yalnızca dört gün sürecek bir organizasyon olarak kalmamasını temenni eden Vali, "Buradan ayrılan ziyaretçilerimizin 'Niğde'yi en kısa sürede yerinde görmek istiyorum' demesi, bu organizasyonun amacına ulaştığını gösterecektir." ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda organizasyona katkı sağlayan İstanbul Valisi Davut Gül'e, Niğde Dernekler Federasyonu'na, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali, tüm ziyaretçileri Niğde'yi yakından görmeye davet etti.
Dört gün boyunca sürecek Niğde Tanıtım Günleri'nde ziyaretçiler; Niğde'nin yöresel lezzetlerini tatma, kültürel değerlerini tanıma ve şehrin turizm potansiyelini yakından keşfetme fırsatı bulacak. Organizasyonun, Niğde'nin tanıtımına ve turizmine önemli katkı sağlaması bekleniyor. Haber Fotoğraf : Dursun Suna İstanbul
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