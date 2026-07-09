İstanbul'da Niğdeliler gününde devlet erkanı bir araya geldi

Enerji, sanayi, lojistik ve turizm alanlarında yapılan yatırımlarla birlikte organize sanayi bölgelerinin geliştiğini belirten Vali, Niğde'nin geleceğe daha güçlü hazırlandığını kaydetti. İstanbul'da yaşayan Niğdelilere de seslenen Vali, "Sizler sadece memleket hasreti çeken insanlar değil, bulunduğunuz her yerde Niğde'nin en güçlü temsilcilerisiniz. Her biriniz şehrimizin gönüllü tanıtım elçisisiniz." dedi. Etkinliğin yalnızca dört gün sürecek bir organizasyon olarak kalmamasını temenni eden Vali, "Buradan ayrılan ziyaretçilerimizin 'Niğde'yi en kısa sürede yerinde görmek istiyorum' demesi, bu organizasyonun amacına ulaştığını gösterecektir." ifadelerini kullandı. Konuşmasının sonunda organizasyona katkı sağlayan İstanbul Valisi Davut Gül'e, Niğde Dernekler Federasyonu'na, kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, gönüllülere ve emeği geçen herkese teşekkür eden Vali, tüm ziyaretçileri Niğde'yi yakından görmeye davet etti.