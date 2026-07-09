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Cennete Açılan Kapı: Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar

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Cennete Açılan Kapı: Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar

ALİ MUHİTTİN ESMER/KEMALİYE Erzincan'ın şirin ilçesi Kemaliye (Eğin)'de şenlikler tüm hızıyla büyük bir coşkuyla sürüyor.

#1
Foto - Cennete Açılan Kapı: Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Doğa Sporları Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen "wingsuit" (yarasa kanat) atlayışları, Karanlık Kanyon'da izleyenlere görsel şölen sunuyor.

#2
Foto - Cennete Açılan Kapı: Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar

Şenlikler kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden gelen deneyimli wingsuit sporcuları, Kemaliye'nin sarp kayalıklarında bulunan 500 metreyi aşan özel atlayış noktalarından kendilerini boşluğa bırakarak Karanlık Kanyon ve Karasu Nehri üzerinde süzülüyor. Sporcular, atlayış öncesinde yaklaşık 500 basamaktan oluşan Via Ferrata parkurunu tırmanarak çıkış noktalarına ulaşıyor.

#3
Foto - Cennete Açılan Kapı: Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar

"Cennete Açılan Kapı" olarak adlandırılan noktadan gerçekleştirilen atlayışlarda sporcuların saatte 220 kilometre hıza ulaştığı belirtiliyor.

#4
Foto - Cennete Açılan Kapı: Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar

Dik kayalıklar ve derin kanyonun oluşturduğu doğal parkurda gerçekleştirilen gösteriler, hem adrenalin tutkunlarının hem de şenliğe katılan ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

#5
Foto - Cennete Açılan Kapı: Kemaliye'de wingsuit sporcularından nefes kesen atlayışlar

Doğal güzellikleri ve ekstrem sporlar için sunduğu elverişli coğrafyasıyla öne çıkan Kemaliye, her yıl düzenlenen organizasyonlarla yerli ve yabancı sporcuları bir araya getirerek bölgenin turizm potansiyeline de katkı sağlıyor.

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