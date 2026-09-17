“Ne olur bize de verin” demişlerdi! Mayın korkusunu tarih eden Türk canavarları o ülkeye ulaştı
Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine verdiği stratejik destek, savunma sanayii ürünlerinin sevkiyatlarıyla kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Somali ordusunun seçkin birliklerinden Gorgor özel kuvvetleri, yeni bir parti KİRPİ zırhlı araç ile birlikte çeşitli ağır askeri teçhizatları teslim aldı. Mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sağlayan KİRPİ, Somali güçlerinin terörle mücadelesinde kilit bir rol üstleniyor.