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Dünya
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"Ne olur bize de verin" demişlerdi! Mayın korkusunu tarih eden Türk canavarları o ülkeye ulaştı

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“Ne olur bize de verin” demişlerdi! Mayın korkusunu tarih eden Türk canavarları o ülkeye ulaştı

Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine verdiği stratejik destek, savunma sanayii ürünlerinin sevkiyatlarıyla kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Somali ordusunun seçkin birliklerinden Gorgor özel kuvvetleri, yeni bir parti KİRPİ zırhlı araç ile birlikte çeşitli ağır askeri teçhizatları teslim aldı. Mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı üstün koruma sağlayan KİRPİ, Somali güçlerinin terörle mücadelesinde kilit bir rol üstleniyor.

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Foto - "Ne olur bize de verin" demişlerdi! Mayın korkusunu tarih eden Türk canavarları o ülkeye ulaştı

Türkiye'nin dost ve müttefik ülkelerin güvenliğine verdiği destek, savunma sanayii ürünlerinin sevkiyatlarıyla kararlılıkla devam ediyor. Bu kapsamda Somali ordusunun seçkin birliklerinden Gorgor özel kuvvetleri, yeni bir parti KİRPİ zırhlı araç ile birlikte çeşitli ağır askeri teçhizatları düzenlenen törenle teslim aldı.

#2
Foto - "Ne olur bize de verin" demişlerdi! Mayın korkusunu tarih eden Türk canavarları o ülkeye ulaştı

Mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı gösterdiği üstün koruma performansıyla tanınan KİRPİ, Somali güvenlik güçlerinin terörle mücadelesinde kilit bir rol üstleniyor. Bölgesel istikrarın sağlanmasında kritik bir köprü olan bu askeri sevkiyat, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğini daha da pekiştirdi.

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Foto - "Ne olur bize de verin" demişlerdi! Mayın korkusunu tarih eden Türk canavarları o ülkeye ulaştı

Teslim alınan modern teçhizatlar sayesinde Somali ordusunun operasyonel kapasitesi ve sahadaki caydırıcılığı belirgin ölçüde arttı.

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