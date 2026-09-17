Rumların kalbine Yahudi yerleşkesi şoku! Krizin eşiğine gelince fena paniklediler

Güney Kıbrıs'ta Larnaka ile Limasol arasında yaklaşık 60 bin metrekarelik alanda kurulan ve adadaki ilk Yahudi topluluğu olarak tanıtılan "Carob Gardens" projesi, bölgede büyük tartışmalara ve endişelere yol açtı. İsraillilerin yanı sıra Lübnan, Rusya ve Çin vatandaşlarının gayrimenkul alımlarının 2024 yılında toplam satışların dörtte birini aşması üzerine Rum yönetimi ve siyasi partiler harekete geçti. Kritik altyapılar, sahil kesimleri ve ateşkes hatlarına yakın bölgeler başta olmak üzere üçüncü ülke vatandaşlarına yönelik arazi satışlarını sınırlandıracak yeni yasal düzenlemeler üzerinde çalışıldığı bildirildi.