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Bu karar taraftarı çılgına çevirecek: Galatasaray'ın sınırsız enerjisi için gündeme oturacak karar verildi

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Bu karar taraftarı çılgına çevirecek: Galatasaray'ın sınırsız enerjisi için gündeme oturacak karar verildi

Galatasaray'da sürpriz Osimhen gelişmesi yaşandı.

#1
Foto - Bu karar taraftarı çılgına çevirecek: Galatasaray'ın sınırsız enerjisi için gündeme oturacak karar verildi

Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen'in Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu. Nijeryalı yıldızın durumunun büyük ölçüde netlik kazandığı aktarıldı.

#2
Foto - Bu karar taraftarı çılgına çevirecek: Galatasaray'ın sınırsız enerjisi için gündeme oturacak karar verildi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Dev maç öncesi sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in durumu merak konusuydu.

#3
Foto - Bu karar taraftarı çılgına çevirecek: Galatasaray'ın sınırsız enerjisi için gündeme oturacak karar verildi

Milliyet'te yer alan habere göre Victor Osimhen, Trabzon'a götürülse bile ilk 11'de başlaması oldukça zor. Yıldız golcünün Trabzonspor karşısında kulübede olacağı aktarıldı.

#4
Foto - Bu karar taraftarı çılgına çevirecek: Galatasaray'ın sınırsız enerjisi için gündeme oturacak karar verildi

Deniz Gül'ün Kocaelispor karşısındaki performansının beğeni toplaması nedeniyle, Okan Buruk'un yeni bir sakatlığa sebebiyet vermemek için Osimhen konusunda risk alması beklenmiyor.

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