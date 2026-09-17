Bu karar taraftarı çılgına çevirecek: Galatasaray'ın sınırsız enerjisi için gündeme oturacak karar verildi
Galatasaray'da sürpriz Osimhen gelişmesi yaşandı.
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Galatasaray'da sürpriz Osimhen gelişmesi yaşandı.
Başakşehir maçında sakatlanan Victor Osimhen'in Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu. Nijeryalı yıldızın durumunun büyük ölçüde netlik kazandığı aktarıldı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Dev maç öncesi sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen'in durumu merak konusuydu.
Milliyet'te yer alan habere göre Victor Osimhen, Trabzon'a götürülse bile ilk 11'de başlaması oldukça zor. Yıldız golcünün Trabzonspor karşısında kulübede olacağı aktarıldı.
Deniz Gül'ün Kocaelispor karşısındaki performansının beğeni toplaması nedeniyle, Okan Buruk'un yeni bir sakatlığa sebebiyet vermemek için Osimhen konusunda risk alması beklenmiyor.
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