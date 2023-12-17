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Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

2023-12-17 11:09:55
Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

#1
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

#2
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

İşgalci İsrail ordusunun önceki gün Şucaiye'deki çatışmalar sırasında 3 İsrailli rehineyi yanlışlıkla öldürdüğünü açıklaması ülkeyi karıştırdı. Bu, zaten ülkede haftalardır protesto edilen ve istifası istenen Netanyahu'ya öfkeyi artırırken İsrail başbakanının uluslararası arenada da giderek yalnızlaştığı görülüyor. İngiliz basınında yer alan analizde, ABD Başkanı Joe Biden'a 'Netanyahu'dan kurtul' çağrısı yapıldı.

#3
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

Guardian Gazetesi'ndeki analizde Netanyahu'nun sadece kendisi için hareket ettiği ileri sürüldü. Biden'ın İsrail için yapabileceği son iyiliğin Netanyahu'yu uzaklaştırmak olduğuna vurgu yapılan analizde, "Binyamin Netanyahu iktidardan uzaklaştırılmalı ve geri dönmemesini sağlamak için her şey yapılmalı" denildi.

#4
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

AÇLIK GREVİNE BAŞLAYACAKLAR İsrail'in Yediot Ahronot Gazetesi'nin haberine göre, Gazze'deki Esirlerin Aileleri Koordinasyon Merkezi Medya Müdürü Ronan Tzur, Netanyahu'nun, Gazze'deki 100 esirin ailesinin görüşme talebini reddettiğini belirtti.

#5
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

Esirlerin ailelerinin, "Netanyahu'nun, aralarındaki birliği bozmaya çalıştığını" söylediğini kaydeden Tzur, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, esirlerin geri getirilmesi çabalarıyla çeliştiğini vurguladı.

#6
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

Tzur ayrıca, esirlerin ailelerinin, süresiz açlık grevine başlayacakları konusunda Netanyahu'yu tehdit ederek, esirlerin serbest bırakılmasına yönelik savaş kabinesiyle toplantı yapması için süre verdi.

#7
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

Öte yandan birçok İsrailli sosyal medya hesaplarından ordunun, 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürmesine tepki gösterdi. Ayrıca İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı çerçevesinde kızı ve eşi serbest bırakılan Hen Avigdori, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya gönderdiği mektupta Gazze'ye saldırıları durdurmasını talep etti.

#8
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

İSRAİLLİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmasının ardından çok sayıda esir yakını, Tel Aviv'de gösteri düzenledi.

#9
Foto - Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

Genelkurmay Başkanlığı binası önünde toplanan göstericiler, "Tüm esirler serbest bırakılmadıkça zafer yoktur", "Zamanları azalıyor. Onları hemen evlerine getirin" yazılı pankartlar taşıdı. Göstericiler, İsrail hükümetine, Filistinli direnişçilerle acilen yeni bir anlaşma yapması çağrısı yaptı.

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