Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

Guardian Gazetesi'ndeki analizde Netanyahu'nun sadece kendisi için hareket ettiği ileri sürüldü. Biden'ın İsrail için yapabileceği son iyiliğin Netanyahu'yu uzaklaştırmak olduğuna vurgu yapılan analizde, "Binyamin Netanyahu iktidardan uzaklaştırılmalı ve geri dönmemesini sağlamak için her şey yapılmalı" denildi.