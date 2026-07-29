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Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

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Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren vicdansız siyonist, çocuk katili Netanyahu, Washington'daki temaslarında Türkiye'ye F-35 satışı konusunda umduğunu bulamazken, korkudan konuyu masaya bile getiremeyerek terör devleti İsrail'in hesaplarının tutmadığını bir kez daha tescilledi.

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Foto - Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

Küresel zorba ABD Başkanı Donald Trump ile terör devleti İsrail’in çocuk katili Başbakanı Netanyahu, dün Beyaz Saray'da yaklaşık 90 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. İran, bölgesel güvenlik ve Suudi Arabistan ile muhtemel normalleşme sürecinin ele alındığı görüşmenin, son dönemde iki ülke arasında yaşanan gerilimin aksine ‘olumlu’ bir atmosferde geçtiği iddia edildi. Öte yandan İsrailli bir yetkilinin aktardığına göre, Netanyahu, Türkiye’ye F-35 satışı konusunda umduğunu bulamazken, konuyu toplantıda gündeme dahi getiremedi.

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Foto - Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

Zorba Trump ile katil Netanyahu, dün Oval Ofis'te bir araya geldi. Yaklaşık 90 dakika süren görüşmede İran'ın nükleer programı, bölgesel güvenlik konuları ve Suudi Arabistan ile İsrail arasında muhtemel normalleşme süreci masaya yatırıldı. Son haftalarda iki lider arasında İran savaşı nedeniyle yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen, hem Beyaz Saray hem de İsrail hükümeti görüşmeyi "verimli" ve "olumlu" olarak değerlendirdi. Terör devleti İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun İran konusunda tam bir koordinasyon içinde hareket ettiği belirtilirken, iki ülke arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığı vurgulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin "verimli ve olumlu" geçtiğini ifade etti.

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Foto - Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

“KATİL NETANYAHU, TRUMP’A NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİYOR”: Axios’un haberine göre, Netanyahu'nun İletişim Direktörü Tzipi Hotovely ise, İsrail'in ABD'yi İran konusunda belirli bir politika izlemeye zorladığı yönündeki iddiaları reddetti. Hotovely, "Başbakan, ABD Başkanı'na ne yapması gerektiğini söylemiyor. Her iki tarafın ortak hedefi İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek. Bu hedefe ulaşmanın farklı yolları bulunuyor." dedi. Hotovely ayrıca Trump ve Netanyahu’nun Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme ihtimalini de ele aldığını belirterek, Trump'ın bunu Suudi Arabistan ile yürütülen nükleer iş birliği görüşmelerinin önemli bir parçası olarak gördüğünü söyledi. TÜRKİYE’YE F-35 SATIŞINI GÜNDEME DAHİ GETİREMEDİ Öte yandan Hotovely’nin aktardığına göre Netanyahu, Türkiye’ye F-35 satışı konusunda umduğunu bulamazken, konuyu toplantıda gündeme dahi getiremedi. Ayrıca Trump'ın, İsrail'den işgal altındaki bölgelerden asker çekmesini talep etmediği de aktarıldı.

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Foto - Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

"KİMSE BANA NE SATIP SATMAYACAĞIMI SÖYLEYEMEZ": ABD Başkanı Trump, önceki gün, Türkiye'ye F-35 uçağı satışına karşı çıkan Netanyahu'ya, "Kimse bana ne satıp satmayacağımı söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz. Erdoğan benim dostum" cevabını vermişti. Trump, dünkü görüşme öncesinde de Netanyahu'nun İran'ın Kazma Dağı ile ilgili istihbarat bilgilerini kendisiyle paylaşmak isteyeceği hatırlatıldığında "Bibi'nin bunu bana söylemesine ihtiyacım yok" ifadesini kullandı.

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Foto - Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

‘BUGÜNE KADARKİ EN İYİSİ’ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ: Önceki Oval Ofis görüşmelerinin aksine bu buluşma basına kapalı gerçekleştirildi. Görüşmenin ardından Netanyahu'nun ofisi toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaştı. İsrail Başbakanı da Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Trump ile gerçekleştirdiği görüşmeyi "bugüne kadarki en iyi görüşmelerden biri" olarak nitelendirdi. Netanyahu paylaşımında, "İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme hedefi konusunda tam bir karşılıklı anlayış içindeyiz." ifadelerini kullandı. Görüşme öncesinde ise Beyaz Saray yakınlarında Filistin'e destek gösterileri düzenlendi. Netanyahu'nun Washington ziyareti protesto edilirken, göstericiler İsrail'in Gazze politikalarına tepki gösterdi. Öte yandan İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın enerji altyapısına yönelik yeni saldırılar planladıklarını ancak ABD'nin buna onay vermediğini açıkladı. Katz, Washington yönetiminin İran'ın bölgedeki ülkelere saldırabileceği ve bunun küresel petrol piyasasında yeni bir krize yol açabileceği endişesi taşıdığını söyledi.

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Yorumlar

Hüseyin Ceviz

Trump ile netanyahu'nun arka planda anlaşmadıkları ne malum Türkiye'yi oyalayıp duruyorlar başka bir şey yok
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