Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

Zorba Trump ile katil Netanyahu, dün Oval Ofis'te bir araya geldi. Yaklaşık 90 dakika süren görüşmede İran'ın nükleer programı, bölgesel güvenlik konuları ve Suudi Arabistan ile İsrail arasında muhtemel normalleşme süreci masaya yatırıldı. Son haftalarda iki lider arasında İran savaşı nedeniyle yaşanan görüş ayrılıklarına rağmen, hem Beyaz Saray hem de İsrail hükümeti görüşmeyi "verimli" ve "olumlu" olarak değerlendirdi. Terör devleti İsrail hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Trump ve Netanyahu'nun İran konusunda tam bir koordinasyon içinde hareket ettiği belirtilirken, iki ülke arasında herhangi bir görüş ayrılığı bulunmadığı vurgulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmenin "verimli ve olumlu" geçtiğini ifade etti.