Katil Netanyahu'nun F-35 hesabı tutmadı: Türkiye’yi hedef alan planı suya düştü

“KATİL NETANYAHU, TRUMP’A NE YAPMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİYOR”: Axios’un haberine göre, Netanyahu'nun İletişim Direktörü Tzipi Hotovely ise, İsrail'in ABD'yi İran konusunda belirli bir politika izlemeye zorladığı yönündeki iddiaları reddetti. Hotovely, "Başbakan, ABD Başkanı'na ne yapması gerektiğini söylemiyor. Her iki tarafın ortak hedefi İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek. Bu hedefe ulaşmanın farklı yolları bulunuyor." dedi. Hotovely ayrıca Trump ve Netanyahu’nun Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkilerini normalleştirme ihtimalini de ele aldığını belirterek, Trump'ın bunu Suudi Arabistan ile yürütülen nükleer iş birliği görüşmelerinin önemli bir parçası olarak gördüğünü söyledi. TÜRKİYE’YE F-35 SATIŞINI GÜNDEME DAHİ GETİREMEDİ Öte yandan Hotovely’nin aktardığına göre Netanyahu, Türkiye’ye F-35 satışı konusunda umduğunu bulamazken, konuyu toplantıda gündeme dahi getiremedi. Ayrıca Trump'ın, İsrail'den işgal altındaki bölgelerden asker çekmesini talep etmediği de aktarıldı.