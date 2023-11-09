Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Bir aydır Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak Lahey'de yargılanma korkusu sardı. Yalanlarla dünyayı kandırmaya çalışıyor. İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren Batı yöntem değiştirdi. İşgalciler ve destekçileri ahlaki, taktik ve stratejik cephelerde ağır darbe aldı. İsrail ve suç ortağı ABD ile Avrupa, soykırım suçlarını perdelemek için yerle bir olan imajlarını kurtarma derdine düştüler.