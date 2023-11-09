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Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

2023-11-09 08:06:08
Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Bir aydır Gazze'de soykırım yapan Netanyahu'yu savaş suçlusu olarak Lahey'de yargılanma korkusu sardı. Yalanlarla dünyayı kandırmaya çalışıyor. İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına destek veren Batı yöntem değiştirdi. İşgalciler ve destekçileri ahlaki, taktik ve stratejik cephelerde ağır darbe aldı. İsrail ve suç ortağı ABD ile Avrupa, soykırım suçlarını perdelemek için yerle bir olan imajlarını kurtarma derdine düştüler.

#1
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Avrupalı devletler de katliamlara göz yummakla kalmayarak İsrail'e adeta dışarıdan kalkan oluyor.

#2
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

KARA PROPAGANDA PEŞİNDELER Ancak işgalciler ve destekçileri 3 cephede ağır darbe almaya başladı. Katledilen bebeklerin görüntüleri dünya genelinde milyonları ayağa kaldırdı.

#3
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

İsrail ordusu havadan tüm saldırılarına rağmen karadan beklenen başarıyı gösteremiyor. Batı blokunun karşısına Türkiye, Çin ve Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere birçok ülke çıkmaya başladı.

#4
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Ahlaki, taktik ve stratejik olarak 3 cephede başarısızlığa gömülen İsrail, ABD ve Avrupa şimdilerde büyük bir kara propaganda başlattılar. Tek dertleri küresel çapta çöken imajlarını düzeltmek.

#5
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

İsrail, sanki sivilleri koruyormuş gibi gösterme çabasında beyaz bayrak açan Filistinlileri tahliye ediyor. Ancak bu bir tahliye değil. Sürgün. Tankların namluları altındaki siviller belirsizliğe sürgün ediliyor.

#6
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

ABD, Gazze'nin süresiz işgal edilmesine karşıymış gibi açıklamalar yapıyor. Ancak aynı ateşkese karşı çıkıyor.

#7
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Avrupalı ülkelerden "İsrail, çok ileri gitti" açıklamaları geliyor. Ama İsrail'e silah başta olmak üzere her türlü desteğe devam ediyorlar.

#8
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

STRATEJİK OLARAK ÇIKMAZDALAR İşgalci İsrail, Gazze'deki 2.3 milyon Filistinliyi tecrit etmeyi planlıyor. Gazze'dekileri Mısır'a göndermeye uğraşıyorlar.

#9
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

İlerleyen yıllarda da Batı Şeria'daki Filistinlileri ise Ürdün'e göndermeyi planladıkları düşünülüyor.

#10
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Ancak başta Türkiye olmak üzere birçok ülke buna net bir şekilde karşı.

#11
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Türkiye ayrıca iki devletli çözümü savunuyor. Ürdün tecriti savaş nedeni sayacağını açıkladı.

#12
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Rusya ve Çin de Birleşmiş Milletler'de ABD'nin karşısında duruyor.

#13
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

AHLAKİ OLARAK ÇÖKTÜLER TAKTİKLERİ İŞE YARAMIYOR Siyonist İsrail en başından beri "Hamas'ı yok edeceklerini" söylüyor. Ancak birçok uzmana göre Hamas'ı bitiremeyecekler.

#14
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

İşgal ordusunun kara operasyonları da başarılı olamıyor. İzzeddin el-Kassam Tugayları her gün çok sayıda İsrail tankını yok ediyor. Saldırıların ardından Gazze Şeridi'ne yönelik planları da ellerine dolandı.

#15
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'deki işgallerini sonlandırmayacağını söylüyor. Ancak buna karşı çıkan İsrailliler var. Eski İsrail başbakanı Ehud Olmert, Netanyahu'nun ulusal güvenlik konusunda devasa başarısızlık içinde olduğunu söyledi.

#16
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Ayrıca İsrail'in kendi içinde savaş karşıtları, rehinelerin yakınları ve çatışmalarda yakınları ölenler Netanyahu'ya karşı sesini yükseltiyor.

#17
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Bu yaşananlara karşılık ABD taktik değiştirerek Gazze'nin Filistin toprağı olarak kalacağını söylemeye başladı.

#18
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

BM: SAVAŞ SUÇU İŞLENİYOR Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, "Sistematik olarak sivil konutları ve altyapıyı yok edeceğini, Gazze'yi yaşanılmaz hale getireceğini bilerek askeri operasyon yürütmek savaş suçudur" ifadelerini kullandı.

#19
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Rajagopal, Gazze'deki 1 milyondan fazla insanın kuzeyden güneye tahliye emrini vermenin, tahliye yollarına defalarca saldırmanın "uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu" vurguladı.

#20
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Batı basını da son günlerde çark etmeye başladı. Artık programlarında Filistinli yetkililere de yer veriyorlar.

#21
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

SİSİ: MİLYONLARI SOKAĞA DÖKERİM Middle East Eye sitesindeki habere göre Mısır, ABD'ye, İsrail'in Hamas'ı Gazze Şeridi'ni yönetmekten uzaklaştırma hedefinin gerçekçi olmayan bir savaş hedefi olduğunu söylüyor.

#22
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin muhataplarını ülkesinde milyonları sokağa dökmekle tehdit ettiği ileri sürüldü.

#23
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

Mısır ayrıca, Gazze Şeridi'nin güvenliğini yönetmelerine dair sunulan teklifi reddetti.

#24
Foto - Katil Netanyahu için son çırpınışlar! Gazze'deki soykırımın hesap vakti yaklaştı

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