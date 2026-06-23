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Katil Ben-Gvir'ın ‘Lübnan yansın’ sözlerine ABD'den tepki:

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Katil Ben-Gvir'ın ‘Lübnan yansın’ sözlerine ABD'den tepki:

İsrail’in katliam müptelası aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in "Lübnan tamamen yansın, bin Lübnanlı anne ağlasın" şeklindeki faşizan ve vahşi açıklamaları, en büyük koruyucusu olan ABD’de bile infiale yol açtı. Siyonist terör kabinesinin soykırım çığırtkanlığına sert bir tokat indiren ABD’li Senatör Bernie Sanders, Ben-Gvir'i doğrudan "savaş suçlusu" ilan etti. Washington yönetimine net bir muhtıra veren Sanders, "Bu ırkçı ve aşırıcı katil sürüsü, cebimizden çıkan tek bir kuruş Amerikan yardımını bile hak etmiyor" diyerek isyan etti.

#1
Foto - Katil Ben-Gvir'ın ‘Lübnan yansın’ sözlerine ABD'den tepki:

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in katliam destekçisi aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" açıklamasına tepki gösterdi.

#2
Foto - Katil Ben-Gvir'ın ‘Lübnan yansın’ sözlerine ABD'den tepki:

Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ben-Gvir'in "Lübnan yansın" ifadesini kullandığı açıklamasına atıfta bulundu.

#3
Foto - Katil Ben-Gvir'ın ‘Lübnan yansın’ sözlerine ABD'den tepki:

Böyle bir açıklamanın bir ülkenin kabine üyesinden beklenen "sıradan bir açıklama" olmadığını belirten Sanders, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'in bu açıklaması, bir savaş suçlusunun açıklamasıdır." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Katil Ben-Gvir'ın ‘Lübnan yansın’ sözlerine ABD'den tepki:

Senatör Sanders, "ırkçı ve aşırıcı" olarak nitelendirdiği İsrail hükümetinin, "bir kuruş ABD desteğini bile" hak etmediğini vurguladı.

#5
Foto - Katil Ben-Gvir'ın ‘Lübnan yansın’ sözlerine ABD'den tepki:

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Lübnan'da saldırılarını ve işgalini sürdüren İsrail askerlerinin Hizbullah saldırısında öldürülmesinin ardından, ABD-İran mutabakatına rağmen "Lübnan'ın yanması" gerektiğini ve "İsrailli bir annenin döktüğü her gözyaşı için 1000 Lübnanlı annenin ağlaması gerektiğini" savunmuştu.

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