Katil Ben-Gvir'ın ‘Lübnan yansın’ sözlerine ABD'den tepki:

İsrail’in katliam müptelası aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in "Lübnan tamamen yansın, bin Lübnanlı anne ağlasın" şeklindeki faşizan ve vahşi açıklamaları, en büyük koruyucusu olan ABD’de bile infiale yol açtı. Siyonist terör kabinesinin soykırım çığırtkanlığına sert bir tokat indiren ABD’li Senatör Bernie Sanders, Ben-Gvir'i doğrudan "savaş suçlusu" ilan etti. Washington yönetimine net bir muhtıra veren Sanders, "Bu ırkçı ve aşırıcı katil sürüsü, cebimizden çıkan tek bir kuruş Amerikan yardımını bile hak etmiyor" diyerek isyan etti.